T24 LogoT24 Logo
Spor

Darıca G.B-Zonguldak Kömürspor: 0-1

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli)(DHA) -  STAT: 15 Temmuz HAKEMLER: Cihan Ataş (xx), Gökhan Coşar (xx), Efe Kurtuluş (xx) DARICA G

13 Ekim 2018 21:22

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli)(DHA) - 
STAT: 15 Temmuz
HAKEMLER: Cihan Ataş (xx), Gökhan Coşar (xx), Efe Kurtuluş (xx)
DARICA G.B: Ercüment (xx), Eren (xx), Mehmet (x), Abdullah (xx), Uğur (xx), Zeki (x) Bünyamin (x) (Dk 57 Raşit x), Tuncay (x) (Dk 74 Ahmet*) Adem (x),  Aytaç (x) (Dk 68 Görkem x), Coşkun (x)
ZONGULDAK KÖMÜRSPOR: Sinan (xx), Kamil (xx), Gencay (x)(Dk 75 Hüseyin x), Okan Eken (xx), Onur (xx), Şevket (xx), Turan (xx) (Dk 84 Serkan x), Mert (xx), Emre (xx), Kemal (x), Okan Duran(xx)
GOL: Dk .72 Okan Duran (Zonguldak Kömürspor)
SARI KARTLAR: Okan Eken, Gencay (Zonguldak)
23\'üncü dakikada gelişen Darıca G.B atağında Aytaç\'ın ortasında topa vole vuran Coşkun\'un şutu kaleci Sinan\'da kaldı.
34\'üncü dakikada Bünyamin\'in sert şutu az farkla auta çıktı.
72\'nci dakikada Zonguldakspor\'un kullandığı kornere iyi yükselen Okan Eken\'in kafa şutunu kaleci Ercüment çıkardı pozisyonun devamında Okan Duran topu ağlara gönderdi: 0-1.
FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Erol POLATDARICAKocaeliDHATemmuz HAKEMLER Cihan AtaşGökhan CoşarEfe KurtuluşErcümentErenMehmetAbdullahUğurZekiDkRaşitTuncayAhmet* AdemAytaçGörkemCoşkunKÖMÜRSPOR SinanKamilGencayHüseyinOkan EkenOnur
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24