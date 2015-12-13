Dargeçit’te sokağa çıkma yasağı üçüncü gününde

11 Aralık Cuma günü sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Mardin'in Dargeçit ilçesi'nde bir kişi hayatını kaybetti.

Bianet’in haberine göre, Mardin'in Dargeçit ilçesinde ilan edilen sokağa çıkma yasağının üçüncü gününde çatışmalar sürüyor.

ANF haber ajansı Takyedin Oral isimli bir kişinin öldürüldüğü haberini geçti. Sokağa çıkma yasağı uygulanan mahallelerden yoğun dumanlar yükseldiğinin belirtildiği haberde bir kişinin de kaçırıldığı bilgisi yer aldı.

Mardin’in Dargeçit ilçesinde 11 Aralık Cuma günü saat 18.00’den itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yasak Dargeçit Kaymakamlığınca camiler üzerinden yapılan anonsla duyuruldu.