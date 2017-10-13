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Dargeçit'te kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü, 10 yaralı

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN'in Dargeçit İlçesi'nde kamyonet ile çarpıştıktan sonra karayolunda metrelerce sürüklenen motosikletteki 2 kişi öldü, yoldan çıkan kamyonette bulunan 10 kişi yaralandı

13 Ekim 2017 02:23

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN\'in Dargeçit İlçesi\'nde kamyonet ile çarpıştıktan sonra karayolunda metrelerce sürüklenen motosikletteki 2 kişi öldü, yoldan çıkan kamyonette bulunan 10 kişi yaralandı. 
Kaza akşam saatlerinde Dargeçit İlçesi\'ne bağlı Kılavuz ile Bostanlı köyleri arasında meydana geldi. 22 yaşındaki Hüseyin Akyol\'un kullandığı motosiklet, Abdulselam Akay yönetimindeki 33 D 8606 plakalı kamyonettle çarpıştı. Çarpışmanın ardından savrularak metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü Akyol ile arkasında yolcu olarak bulunan 36 yaşındaki Hayrettin Akbulut olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yoldan çıkan kamyonetin sürücüsü Akay ile birlikte kasasında bulunan toplam 10 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gönderilen ambulanslarla Dargeçit Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Durumları iyi olan yaralılar yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. Kaza ile ilgili jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor. 
 

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