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DARGEÇİT'TE 2 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ MARDİN (A.A)

28 Aralık 2010 18:13

-DARGEÇİT'TE 2 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ MARDİN (A.A) - 28.12.2010 - Mardin'in Dargeçit ilçesi kırsal kesiminde çıkan çatışmada, PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi, bir terörist de yaralı olarak ele geçirildi. Dargeçit Kaymakamı Şenol Kaya, dün akşam saatlerinde Badur köyü yakınlarında teröristlerle sıcak temas sağlandığını belirtti.  Çıkan çatışma sonucu 6-7 kişi oldukları tahmin edilen terörist gruptan 2'sinin ölü, birinin de yaralı olarak ele geçirildiğini kaydeden Kaya, Dargeçit-Gercüş ilçe sınırları arasında yer alan Badur köyü yakınlarında meydana gelen çatışmaya helikopterlerin de havadan destek verdiğini bildirdi. Sıcak çatışmanın sona erdiğini, arazide arama tarama çalışmalarının sürdürüldüğünü ifade eden Kaya, ''Çatışmada iki terörist ölü, bir terörist yaralı olarak ele geçirildi. Yaralı terörist, Batman Devlet Hastanesinde ameliyata alındı'' dedi.

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