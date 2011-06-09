-DARFUR'DA SOYKIRIM SÜRÜYOR NEW YORK (A.A) - 08.06.2011 - Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Luis Moreno Ocampo, Sudan'ın Darfur bölgesinde, Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in idaresinde, soykırım ve insanlığa karşı suç işlenmeye devam edildiğini söyledi. Ocampo, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, üç etnik grubun üyelerine yönelik cinayetlerin ve sivillere yönelik hava saldırılarının arkasında El Beşir'in olduğunu ifade etti. Sudan'ın BM büyükelçisi ise Sudan'ın bu mahkemenin kurulmasıyla ilgili Roma anlaşmasına taraf olmadığını belirtti ve Ocampo'nun açıklaması ile konseye sunduğu yazılı raporun, tecavüz, cinayet, savaş suçları ve soykırımla ilgili "asılsız suçlamalarla dolu olduğu" ifadesini kullandı. BM Güvenlik Konseyi, 2005'te Darfur sorununu UCM'ye havale etmişti. UCM yargıçları da insanlığa karşı suç ve soykırım suçlarıyla ilgili El Beşir hakkında tutuklama emri çıkarmıştı ancak El Beşir hala görevinin başında bulunuyor. -LİBYA'DA ASKERLERİN KADINLARA TECAVÜZ ETTİĞİ SUÇLAMALARI- Öte yandan, UCM başsavcısı Ocampo, New York'ta düzenlediği basın toplantısında, Libya'da işlenen suçlarla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde Libya lideri Muammer Kaddafi'nin ülkesindeki çatışmalar sırasında askerlere, kadınlara tecavüz etmeleri için Viagra hapı verdirip verdirmediğini araştırdığını söyledi. Savcılığın tecavüzlerle ilgili kanıtları toplamakta olduğunu belirten Ocampo, Kaddafi'nin kadınları tecavüzle cezalandırmaya karar verdiğine daha fazla ikna olmaya başladığını da kaydetti. Ocampo, Libya'da hükümetin, Viagra tarzı ilaçlar satın aldığını doğrulayan bazı tanıklar bulunduğunu anlattı.