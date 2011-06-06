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Dünya

DARFUR'DA KAÇIRILAN 3 BULGAR SERBEST HARTUM (A.A)

06 Haziran 2011 22:42

-DARFUR'DA KAÇIRILAN 3 BULGAR SERBEST HARTUM (A.A) - 06.06.2011 - Sudan'ın Darfur bölgesinde ocakta kaçırılan 3 Bulgarın serbest bırakıldığı bildirildi. Dünya Gıda Programı'nın sözcüsü Amor Almagro, bir Bulgar havacılık şirketinin personeli olarak BM'nin Sudan misyonuna bağlı görev yapan 3 kişinin 145 gün tutsak kaldıktan sonra bugün serbest bırakıldığını belirtti. Sözcü, fidye ödenmediğini ve serbest bırakılanların durumunun iyi olduğunu söyledi. 3 Bulgar BM görevlisi 13 Ocakta silahlı kişilerce kaçırılmıştı.

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