-DARFUR'DA ÇATIŞMA: 22 ÖLÜ ANKARA (A.A) - 28.09.2010 - Darfur'da düzenlenen silahlı saldırıda, 22 kişinin öldüğü bildirildi. El Cezire televizyonunun internet sitesinde yer alan haberde, bir yetkili, Darfur'un güneyindeki Niylan kentinin Cabra bölgesinde, El Saadet kabilesini hedef alan silahlı saldırıda, 22 kişinin öldüğünü, 22 kişinin de yaralandığını belirtti. Yetkili, El Saadet ve El Rizikat kabileleri arasında silahlı çatışmaların sürekli olduğunu kaydetti. Bölgeye, saldırının dört gün öncesinden silah sevkıyatının yapıldığını belirten bir kaynak, Cabra bölgesine düzenlenen saldırıdaki ağır silahların, deve sırtında ve 64 araçla getirildiğini ifade etti.