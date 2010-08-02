-DARFUR'DA "TÜRK KASABASI" NYALA (A.A) - 02.08.2010 - Kimse Yok Mu Derneği tarafından Sudan'ın Güney Darfur Bölgesi'nin başkenti Nyala'da yapımına başlanan Orhaniye kasabasında, iç savaş sonrası kamplarda yaşamak zorunda kalan 806 ailenin eve kavuşturulması planlanıyor. Bölgede birçok projeyi hayata geçiren Dernek, her biri 4 bin 200 dolara yapılan evler için destek bekliyor. AK Parti milletvekilleri Yahya Akman, Seracettin Karayağız, İlknur İnceöz, Özlem Müftüoğlu ile sunucu ve yazar İkbal Gürpınar, Kimse Yok Mu Derneğince Darfur'daki iç savaş sonrası kamplarda yaşayan insanların geri dönmesini sağlamak için yapımına başlanan Orhaniye kasabasındaki evleri gezdi. Kimse Yok Mu Derneği Sudan Temsilcisi Orhan Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkede yaşanan iç savaş nedeniyle binlerce kişinin yaşamını yitirdiğini, evsiz kaldığını ve yetimlerin sayısının da binleri bulduğunu belirtti. Bölgedeki insanların açlık ve yoksulluk içinde kamplarda hayatını sürdürmeye çalıştığını ifade eden Erdoğan, ''Savaş sonrası köylerini terk etmek zorunda kalan 2 milyon kişi, kamplarda kalıyor. Bunların 700 bini Nyala şehrinde yaşıyor'' dedi. Özellikle Darfur Bölgesi'nin, iç savaşın hala en yoğun yaşandığı yer olduğunu aktaran Erdoğan, BM'nin, savaştan etkilenen insanlara eğitim, ev, iş vermek yerine, kamplarda yaşatmaya çalıştığını vurguladı. Erdoğan, ancak kamplarda ciddi güvenlik sorunları bulunduğunu söyledi. -''BİR EVİ 4 BİN 200 DOLARA MAL EDİYORUZ''- İnsanlığın, burada yaşanan acılara duyarsız kalmaması gerektiğini dile getiren Erdoğan, şunları söyledi: ''Dernek olarak biz, insanları, yaşanabilir bir ortama kavuşturmayı amaçlıyoruz. Kardeşlerimizi hem bir kasaba ortamında yaşatmak hem de gereken eğitimleri vermeyi arzu ediyoruz. Bir yandan ziraat alanları açıyoruz. Onları meslek sahibi etmek için, çağın gereklerine uygun modern tarımı öğretmeyi ve kendi ayaklarının üzerinde durmalarını sağlamayı hedefliyoruz. Savaştan etkilenen insanlar, farklı yardım kuruluşlarının gönderecekleri 3-5 kilo yiyeceği sabahtan akşama kadar beklemek durumunda kalmasın. Bu nedenle insanlara ziraat alanları açarak, burayı kalkındırmak istiyoruz. 806 aileyi kamplardan buraya getireceğiz. Yaşamlarını insani bir ortamda kendi evlerinde sürdürecekler. Türkiye'deki kardeşlerimizden katkı bekliyoruz. Yapacağımız evlerde, aileler rahatça kalabilecek, sıcaktan ve yağmurdan korunabilecek. Bir evi 4 bin 200 dolara mal ediyoruz. Ülkemizdeki evlerle kıyasladığımızda çok cüzi bir rakam. Türkiye'deki insanlar için, tripleks bir villa neyse, bizim burada yapacağımız ev de o kadar değerli.''