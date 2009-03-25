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Dünya

Darfur yine açlığın pençesine düşebilir

BM, Darfur bölgesindeki 1 milyondan fazla kişinin mayıstan itibaren aç kalacabileceğini söyledi

25 Mart 2009 02:00

BM, Sudan'daki yabancı yardım kuruluşlarının sınırdışı edilmesinin yarattığı boşluk doldurulmadığı takdirde sorunlu Darfur bölgesindeki bir milyondan fazla kişinin mayıstan itibaren aç kalacağını bildirdi.

BM ve Sudan ortak değerlendirme heyetinin, yardım kuruluşlarının sınırdışı edilmesinden sonra Darfur'da 11-19 Mart'ta yaptığı incelemeden sonra, bölgede gıda yardımına bağlı yaklaşık 1,1 milyon kişinin bulunduğu ve yardım boşluğu giderilmediği takdirde bu insanların mayıstan itibaren erzak alamayacağını kaydetti.

Heyet, bir ay içinde yardım parasının da biteceğini; 850 bin kişilik içme suyunu getirmek için gerekli yakıtın tükeneceğini ve 600 binden fazla kişinin yağmur sezonu gelmeden önce barınak kurmaları için gerekli malzemeyi alamayacağını da belirtti.

Sudan, Uluslararası Ceza Mahkemesinin Devlet Başkanı Ömer El Beşir hakkında tutuklama kararı çıkartmasından sonra, bu ay içinde 13 yabancı yardım kuruluşunu sınırdışı etmiş; 3 yerel yardım kuruluşunu da kapatmıştı.

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