Dardanel'e A.Bilbao modeli

TFF 2. Lig 1. Grup takımlarından Dardanelspor'da, kulüp başkanı Niyazi Önen, bundan sonra özkaynaktan yetişmiş futbolcularla liglere devam edeceklerini söyledi.



Niyazi Önen, Dardanelspor'un Barbaros Tesisleri'nde, yönetim kurulu üyeleri, futbolcular ve teknik kadroyla birlikte düzenlediği basın toplantısında, sezon öncesi yönetim olarak 2 yeni stratejik karar aldıklarını, bunlardan ilkinin takımın teknik kadrosunun tamamıyla Çanakkaleli antrenörlerden oluşması, ikincisinin ise altyapıya önem vermek olduğunu bildirdi.



Yaklaşık 12 yıl önce belirledikleri gençleştirme stratejisinin ve altyapıya önem verilmesinin sonuçlarının bu yıl yüzde 100'e varan bir oranda lehte sonuçladığını belirten Önen, "Bundan sonra kulübümüz, diğer kulüplerden farklı olarak özkaynaktan yetişmiş futbolcularla liglere devam edecek" dedi.



Önen, Dardanelspor'un, Türkiye liglerinin en genç takımı ve yaş ortalamasının 20 civarında olduğunu ifade ederek, "Başarıyı gençlerle arayacağız. Hedefimiz, ileride yıldız olacak oyuncuları kadrolarımızda yetiştirmektir" diye konuştu.



Bilindiği gibi İspanya'nın Atlhetic Bilbao takımı da kadrosunda Bask bölgesin dışından hiçbir futbolcuyu transfer etmiyor. Takım bu geleneğini yıllardır sürdürmektedir. Etnik kimliğine sahip çıkma çabasıyla bu kadro politikasını izleyen A. Bilbao bu şekilde La Liga'da 8 şampiyonluğa ulaştığını da hatırlatmak gerekir.