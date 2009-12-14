Darbeyi yapacağı söylenen komutanlar nerede?

T24-



Mustafa Balbay, çapraz sorguda “Genç subaylar rahatsız" haberiyle ilgili Hakim Hasan Hüseyin Özese’nin sorularını yanıtladı. Balbay, Dengir Mir Mehmet Fırat ve Devlet Bakanı Hayati Yazıcı’nın kendilerine darbe planları ile ilgili ihbar mektupları gönderildiğini açıkladıklarını, dönemin ABD Büyükelçisi Eric Edelman’ın da 2009 yılında verdiği bir röportajda bu planlardan haberdar olduğunu söylediğinin hatırlattı. Balbay şöyle devam etti: “Önceki duruşmada ben buradayım darbe planı yaptıkları iddia edilenler nerde diye sormuştum. Soruma ek yapıyorum.Darbeyi yapacakları iddia edilen komutanlar mahkemeden serbest kaldı. Komutanlar nerede? Buna maruz kalanlar nerede? Darbeye maruz kalan hükümet yetkilisinin gitmesi gereken yer Amerikan Büyükelçiliği midir, yoksa Cumhuriyet yargısı mıdır?"

Söz alan Tunca Özkan, Balbay ile çok samimi olmadıklarını Balbay’a Kanaltürk’ü sattığı için kendisi hakkında bazı telefon görüşmelerinde söylediği şeyleri sordu. Balbay ise bu soru üzerine, “Medyadaki her değişim haber konusudur. Özkan hakkında Kanaltürk’ü satmasına kızdığım için konuştum. Bir anlık birşeydi, geldi geçti" diye konuştu.

Daha sonra söz alan Gürbüz Çapan, “Jandarma komutanı bana ‘Pislik’ diyor. Bunu kendisine iade ediyorum. ‘Pislik kendisidir. Yaptıklarına bile sahip çıkamıyorlar. Beni doğru söylediğim için CHP’den attılar. İlgisiz insanları örgüt diye koymuşlar. Bu savcının örgütü" dedi.