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"Darbeyi önledi" denen general emekli edildi

19 albayın emekliliğe sevk edilmelerine ilişkin İçişleri Bakanlığı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

23 Eylül 2017 12:16

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sonrası Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı MEBS, Lojistik ve Jandarma Komando Özel Asayiş komutanlıklarındaki eylemlere ilişkin olarak hazırlanan iddianamelerde "darbeyi önlediği" anlatılan Korgeneral Ata Kalkan emekliliğe sevk edildi. 

Ata Kalkan’ın ismi son olarak 15 Temmuz gecesi Jandarma Genel Komutanlığı karargah binasında yaşanan kalkışmayı bastıran ve operasyonu yöneten Arif Çetin’in Jandarma Genel Komutanlığı görevine atanmasıyla gündeme gelmişti. Bu atama üzerine Çetin’den daha kıdemli olan Jandarma Genel Komutan vekili Korgeneral Ata Kalkan, görevinden ayrılıp, emekliliğini istemişti.

Ata Kalkan...Buna göre, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ata Kalkan ile daha önce Jandarma Genel Komutanlığı emrine atanan Korgeneral Ali Lapanta ve Tuğgeneral Veli Turan, 1 Ekim tarihi itibarıyla emekliliğe sevk edildi.

Jandarma Kurmay Albaylar Güven Şağban, Kahraman Dikmen ve Taner Büyükgöz, Jandarma Albaylar Osman Topbaş, Mustafa Çelik, Özcan Kaplan, Hüseyin Kanat, Zafer Durukan, Hüseyin Şimşek, Mustafa Kemal Timuroğlu, Fatih Üstündağ, Uğur Pamukçu, Levent Çinko, Eyüp Aktaş, Hakan Demirörs, Tümay Özgür ve Erol Egesoy, Jandarma Pilot Albay Tuncay Köse ile Jandarma Maliye Albay Yıldıray Dinç'in de aynı tarih itibarıyla emekliliğe sevki kararlaştırıldı.

Söz konusu karar, olağanüstü hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değiştirilen 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu'nun 13'üncü maddesine göre alındı.

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