"Darbeyi halk önledi mitinin sakatlanmasını istemiyorlar; TSK bunları anlatacak durumda değil"

Milliyet yazarı Mehmet Tezkan, emekli general Ahmet Yavuz'un "İleri demokrasi hayalinden darbe gerçeğine" adlı kitabında yer alan “Daha bunun gibi birçok olay var, yerinde müdahale var. Ancak bilinsin ve yayılsın istenmiyor. Darbeyi halk önledi mitinin sakatlanmasını istemiyorlar. TSK da bunları anlatacak durumda değil" ifadesini okurlarına aktardı. Tezkan, "Kuşkusuz darbenin tek kahramanı astsubay Ömer Halisdemir değil. Öteki kahramanlardan neden söz edilmiyor?" dedi.

Mehmet Tezkan'ın "Darbeyi önleyen asker kahramanlar" başlığıyla yayımlanan (25 Eylül 2017) yazısı şöyle:

Fethullahçı çete mağduru emekli general Ahmet Yavuz’un kitabını okudum..

Kitabın adı; İleri demokrasi hayalinden darbe gerçeğine..

Vesayet Savaşları..

Yavuz Paşa kitabın sonlarına doğru darbe girişiminde askeri cephede yaşananlara da değiniyor..

Altını çizdim notunu aldım..

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Dün sabah Sözcü Gazetesi’nde Emin Özgönül’ün haberini gördüm..

Yüksek Askeri Şura kararlarından bir ay sonra 3 general, 19 albay emekli edilmiş.. Özgönül, iki albayın öyküsünü yazmış.. İçlerinden biri FETÖ mağduruymuş.. Diğeri Jandarma Genel Komutanlığı’nı darbecilerin elinden kurtarmak için çarpışan albaymış..

Rehin düşmüş.. İnfaz edilecekken darbecinin silahı tutukluk yapınca kurtulmuş..

Kara Kuvvetleri Komutanı Güler, ‘Cesaret ve Feragat Madalyası’ verilmesini istemiş..

Verilmemiş..

Emekli edilmiş!..

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Dönelim Yavuz Paşa’nın kitabına..

Darbenin önlenmesinde herkesin payı var ama vatansever Atatürkçü subayların çok büyük payı var..

Demiş ve örnekler vermiş..

“İstanbul’u kana bulayacak tankların ve zırhlı araçların çıkmasını 2. ve 5. Kolordu komutanları önledi. Maltepe’deki 2. Zırhlı Tugay ve Topkule’deki 66. Mknz. tugayda tank ve zırhlı araçların kışla dışına çıkmasını önleyenlerin o gece yaptıklarını kimse bilmiyor.”

Ege Ordusu da..

Veya diğer kentlerde..

FETÖ’cü çetenin darbesini önleyen çok sayıda subay var..

Şehit olan..

Gazi olan..

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Yavuz Paşa kitabına şu satırları düşmüş..

“Daha bunun gibi birçok olay var, yerinde müdahale var. Ancak bilinsin ve yayılsın istenmiyor. Darbeyi halk önledi mitinin sakatlanmasını istemiyorlar. TSK da bunları anlatacak durumda değil.”

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Kuşkusuz darbenin tek kahramanı astsubay Ömer Halisdemir değil..

Öteki kahramanlardan neden söz edilmiyor?

Tankların çıkmasını engelleyenlerden..

Helikopterlerin kalkmasının önüne geçenlerden..

FETÖ’cü çeteyle çatışanlardan..

Uçaklarını kaptırmayanlardan..

Neden?

15 Temmuz’un asker kahramanları kimler?