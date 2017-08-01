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Darbenin komuta merkezi olan Akıncı Üssü davası başladı

Davada 486 sanık bulunuyor

01 Ağustos 2017 13:00

15 Temmuz darbe girişiminin merkez üssü olarak kullanılan ve derdest edilen komutanların tutulduğu yer olan Akıncı Üssü’ndeki faaliyetlere yönelik açılan, Akın Öztürk, Adil Öksüz ve diğer sivil imamlar ve uçaklarıyla çeşitli noktaları bombalayan pilotların da aralarında bulunduğu 486 sanığın yargılanmasına bugün (1 Ağustos 2017) başlandı.

Müşteki yakınlarının sanık yakınlarına yönelik sinkaflı sözler sarf etmesi üzerine, sanık avukatları masaya vurarak tepki gösterdi. Mahkeme Başkanı Selfet Giray, “Acınızı, öfkenizi anlıyoruz ama bunu kaldıramayacak kişiler ayrılsınlar. Bu karşılıklı diyalog devam ederse bazılarınızı çıkarmak zorunda kalacağız” diyerek uyardı.

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Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından görülecek olan davanın bir numaralı sanığı firari sanık Fetullah Gülen. Darbe girişimi sonrası Akıncı Üssü’nde yakalanan siviller Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Hakan Çiçek, Harun Biniş ilk kez, Genelkurmay davasında da yargılanan darbe girişiminin bir numaralı sanığı olan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk ve bazı askerler ikinci kez hâkim karşısında olacak.

 

Yoğun güvenlik önlemleri

 

29 Ağustosa kadar sürecek dava nedeniyle Sincan Cezaevi çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Polis ve jandarmadan oluşan güvenlik güçleri, cezaevi çevresinde farklı noktalarda kurdukları güvenlik noktalarında davayı izlemeye gelenleri tek tek aradı. Cezaevi çatısına keskin nişancılar yerleştirilirken, jandarmaya ait dronlar sürekli havadan görüntü aldı. Çok sayıda zırhlı araç ve bir TOMA’da cezaevi önüne konuşlandı.  

 

Duruşma salonu yeniden düzenlendi

 

Darbe davalarının görülmesi için yapılan duruşma salonu, duruşmaya çok sayıda gazi ve şehit yakının gelecek olması nedeniyle yeniden düzenlendi. Salonu sınırlı sayıda sanık yakının alınacağı, sanık yakınları için ayrılan bölüme müştekilerin oturacağı belirtildi. Sanık yakınları için ise basın mensuplarına ayrılan bölün hemen yanına sandalyeler konularak yeni bir bölüm hazırlandı. Dışarıda kalacak olan müşteki ve yakınları için, salonun girişine sandalyeler konularak duruşmayı ekranlardan izlemeleri sağlanacak.

 

Sanıklar tek sıra halinde alındı

 

486 sanıktan aralarında sivil imamların ve üst düzey darbeci komutanların olduğu 80 sanık duruşma salonuna tek sıra halinde alınacak. Tek sıra halinde yürüyecek olan sanıklardan Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Hakan Çiçek ve Harun Biniş’in en önde, arkalarından ise asker sanıklar salona alınacak.

Öte yandan duruşmayı çok sayıda siyasetçi ve bazı sivil toplum kurumu temsilcilerinin de izlemesi bekleniyor.

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