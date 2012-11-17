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Darbeleri Araştırma Komisyonu'nun 28 Şubat taslak raporunda neler var?

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu'nun 28 Şubat taslak raporu 400 sayfadan oluşuyor

17 Kasım 2012 01:51

Hülya Karabağlı

 
ANKARA 
 
 
TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu, 28 Şubat'ın taslak raporunda, darbelere adı karışan kişilerin isimlerinin sokak ve caddelerden tümüyle kaldırılması yer alacak. Ayrıca, Meclis'te darbelere zemin hazırlayan gelişme ve unsurlara  sürekli  izleyecek bir komisyon kurulması da önerilecek. 
TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu ‘( şubat incelemesinde son aşamalara geldi. 26 Kasım'da  TBMM Başkanılğı'na raporunu teslim edecek olan komisyon '28 Şubat taslak raporunu hemen hemen biçimlendirdi. 400 Sayfalık taslak raporda, darbelere zemin hazırlayan gelişme ve unsurları sürekli izeleyen kalıcı bir komisyon kurulması önerisi de var.
Darbe mağdurlarının sorunlarını araştıran bir başka komisyon kurulması da öneriler arasında.  Komisyon, darbe  yasalalarının ayıklanması için çalışma yapılmasını da talep edecek.
 

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