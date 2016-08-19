T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Darbelere karşıyım ama şova katılmayacağım" dediği için hedef olan ve konserleri iptal edilen Sıla kararını verdi

Sıla dinlenme süresinin sonunda 3 Eylül’de Bodrum konseri ile dinleyicilerinin önüne çıkacak

19 Ağustos 2016 14:41

Kendilerine “Yurtta Sulh Konseyi” adını veren cuntacıların 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katıldığı Yenikapı Mitingi’ne ilişkin görüşlerini dile getiren Sıla, tepkilerin ardından bir süre dinlenme kararı verdi. 

“Darbelere karşıyım ama şova katılmayacağım” dediği için hedef alınan ve AKP'li belediyelerin de konserlerini iptal ettiği Sıla’nın menajeri, Duvar’a yaptığı açıklamada, “Sıla Hanım 3 Eylül tarihine kadar istirahat etme kararı aldı” ifadesini kullandı.

Sıla dinlenme süresinin sonunda 3 Eylül’de Bodrum konseri ile dinleyicilerinin önüne çıkacak. 

ETİKETLER

SılaDarbeDarbe girişimiYenikapı mitingi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24