"Darbelere karşıyım ama şova katılmayacağım" dediği için hedef olan ve konserleri iptal edilen Sıla kararını verdi

Kendilerine “Yurtta Sulh Konseyi” adını veren cuntacıların 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin katıldığı Yenikapı Mitingi’ne ilişkin görüşlerini dile getiren Sıla, tepkilerin ardından bir süre dinlenme kararı verdi.

“Darbelere karşıyım ama şova katılmayacağım” dediği için hedef alınan ve AKP'li belediyelerin de konserlerini iptal ettiği Sıla’nın menajeri, Duvar’a yaptığı açıklamada, “Sıla Hanım 3 Eylül tarihine kadar istirahat etme kararı aldı” ifadesini kullandı.

Sıla dinlenme süresinin sonunda 3 Eylül’de Bodrum konseri ile dinleyicilerinin önüne çıkacak.