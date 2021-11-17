Darbedilen 3 aylık Elif Ada hayatını kaybetti!

Antalya'nın Serik ilçesinde annesinin birlikte yaşadığı Mustafa G. (24) tarafından darbedildiği öne sürülen 3 aylık Elif Ada Topçu, hayatını kaybetti. Mustafa G. polis tarafından gözaltına alındı.

Serik ilçesi Orta Mahalle 1071 Sokak’ta 4 katlı bir binanın 4'üncü katındaki dairede oturan Beyza Nur E. (21) ile dini nikahla birlikte yaşadığı Mustafa G., pazar günü akşam saatlerinde ev kirası nedeniyle tartıştı. Mustafa G., Beyza Nur E.’yi dövüp, ev kirası için biriktirdiği 500 lirayı telefon alacağını söyleyerek aldı. Bu sırada odada bulunan Beyza Nur E.'nin 3 aylık kızı Elif Ada Topçu, ağlamaya başladı. Bunun üzerine Mustafa G., çocuğun başına tokat attı.

Dün, Mustafa G. ile Beyza Nur E., rahatsızlanan minik Eli Ada’yı Serik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanenin acil servisinde muayene edilen Elif Ada Topçu, evine gönderildi. Bugün, saat 11.00 sıralarında çocuğunun nefes almadığını fark eden Beyza Nur E., sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, minik bebeği Serik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste yapılan kontrolde, Elif Ada bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi. Morga kaldırılan Elif Ada’nın başında ve alnında darp izleri tespit edildi. Elif Ada Topçu’nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kızı Elif Ada'nın ölümünün ardından Beyza Nur E., polise giderek Mustafa G. hakkında şikayetçi oldu. Bunun üzerine Mustafa G. gözaltına aldı.

Susması için kızının başına vurdu

Beyza Nur E. polisteki ifadesinde, pazar günü Mustafa G.’nin, kendisini dövüp ev kirası için biriktirdiği parayı aldığını, bu sırada gürültüden korkan kızı Elif Ada'nın ağlamaya başladığını anlattı. Beyza Nur E., Mustafa G.'nın susması için bebeğin başına vurduğunu söyledi. Mustafa G. ise polisteki ifadesinde, olay günü minik Elif'in başını çarptığını öne sürdü. Mustafa G., polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

"Kavga 500 lira para için çıktı"

Antalya’nın Serik ilçesinde, bebeği Elif Ada’nın birlikte yaşadığı Mustafa Gaffar tarafından darbedilerek öldürüldüğünü iddia eden anne Beyza Nur Erol, olay anını anlattı. Pazar günü eşiyle tartıştıklarını söyleyen Beyza Nur Erol şöyle konuştu:

"Benden 500 lira kirayı vermemi istedi. Ben de veremeyeceğimi, kendisinin vermesi gerektiğini söyledim. Benden zorla parayı almaya çalıştı. O esnada beni darbediyordu. Bu sırada sesimizden çocuğumuz uyandı. O uyanınca bir anda bana olan sinirini ona dönüp vurarak çıkardı. Kafasına vurdu. Kaşının orası çizildi ve morardı. Ondan sonra ben darp raporu almak için gittim. Raporu aldım. Bana beyin cerrahisine göndermek için kağıt verdiler. Bugün için beyin cerrahisine götürecektim. Ama sabah uyandığım zaman öylece cansız yatıyordu. Hiç kıpırdamıyordu. Bir yere çarpmadı, sadece eliyle vurdu. Beyninde bir problem olabilir diye bizi beyin cerrahisine yönlendirdiler. Sabah gidecektik. Gece olduğu için bakacak kimse yok dediler. Ben sabah kalktığım zaman öylece yatıyordu.”

"Daha önce bana da defalarca şiddet uyguladı"

Daha önce de kızının kolunun kırıldığını, vücudunda sürekli morluklar olduğunu anlatan anne Erol, "Ama ben şimdiye kadar kendisinin yaptığını görmedim. Ben ona bırakıp bir yere gidip geleyim, bir yerlerinde morluk olurdu. Görmediğim için de ‘O yapmamıştır çevrede seven bir çok insan olduğu için birisi yapmıştır’ diye düşündüm. Onu suçlamak istemedim. Son olayda kendi gözümle gördüğüm için artık eminim yani onun yaptığına. Daha önce bana da defalarca şiddet uyguladı. Şikayette bulunacaktım. Şikayette bulunmamam için tehdit etti. Sürekli değişeceğini söyledi. Ama her seferinde aynısı oldu. 2019 yılından bu yana beraberiz onunla ilk çocuğumuz, 3 aylık. Nikahlı olmadığımız için çocuk, ilk eşimin soyadını taşıyordu” dedi.

"Hastaneye gittiği sırada ölmüştü"

Dede Abdullah Erol ise "Kızımı ve bebeği darbettikten sonra torunumun başında morluklar vardı. Doktora gittik beyin cerrahına göndermek için geri gönderdiler. Sabah beyin cerrahına götürecektik. Sabah bana haber verdiler. Ben hemen koşarak kızımın evine gittim. Bebeği görünce 112’ye ve polise haber verdim. Ambulans geldi. Çocuğumuzu alıp hastaneye götürdü. Ama o sırada ölmüştü” dedi.

Mustafa Gaffar ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gaffar, çıkarıldığı Nöbetçi Mahkemece hakimlik tarafından tutuklandı.