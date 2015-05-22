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Dünya
Deutsche Welle

Darbeden kaçıp koleraya yakalandılar

Burundi’de başarısız darbe girişimi sırasında çıkan çatışmalardan kaçan mültecilerin bir kısmı koleraya yakalanarak hayatını kaybetti.

22 Mayıs 2015 16:07


Bireleşmiş Milletler, Orta Afrika ülkesi Burundi'deki siyasi kaos nedeniyle ülkeyi terk edip Tanzanya'ya sığınanlardan en az 31'inin kolera nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

UNICEF yetkilisi Thomas Lylmo, Tanzanya'da yaklaşık 3 bin 400 kişiye kolera bulaşmış olduğunu belirtti. Lylmo, salgının Tanzanya'daki üç mülteci kampına sirayet ettiğini ifade etti.

Burundi'de nisan ayından bu yana Devlet Başkanı Pierre Nkkurunziza'ya karşı protestolar düzenleniyor. Sokak çatışmalarına dönüşen protestolar, başarısız darbe girişiminin ardından daha da arttı. Ülkedeki şiddet ortamından kaçarak Tanzanya'ya sığınanların sayısının 110 bine ulaştığı tahmin ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütü mülteci akını nedeniyle günler öncesinde Tanzanya'daki sağlık sisteminin sığınmacıları kaldıramayacağı ve ağır bir insani krizle karşı karşıya olunduğu uyarısını yapmıştı.

Kolera, aralık ayında ülkenin batısında patlak verdi. Tanzanya Sağlık Bakanlığı kolera salgının 11 ilçeye yayıldığını, son altı ay içinde 65 kişinin öldüğünü ve 3 bin 200'ün üstünde kişiye bulaştığını açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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