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Darbecilerin Genelkurmay baskınından yeni görüntüler

Darbeci askerler kolilerle belgeleri başka odalara taşıyor

28 Nisan 2017 12:57

15 Temmuz darbe girişiminde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın  karargahtan çıkarılmasından hemen sonra makam katında bulunan koliler dolusu  belge ile kılıç gibi aksesuarların, darbeci askerlerce başka bir odaya  taşındığına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı.

Milliyet'te yer alan habere göre, 15 Temmuz gecesine ilişkin güvenlik kameralarından elde edilen  fotoğraflar, Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde hazırlanan "çatı  iddianamesinin" eklerinde yer aldı.

Buna göre, 15 Temmuz günü Genelkurmay Karargahı komuta katı protokol  giriş salonunu gören kameralara yönelik yapılan incelemelerde 15 Temmuz darbe girişimini yapan askerlerin dakika dakika neler yaptığı görüntülendi.

Görüntülere göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, 15 Temmuz 2016  günü saat 09.11'de makam aracı ile karargaha giriş yaptı.

Saat 16.00'da ise AKP Milletvekili, emekli general Şirin Ünal  karargahtan çıkarken, karacı bir subay, aracına binen Ünal'ı yoldan geri çevirdi.  Görüntülerde Ünal'ın Genelkurmay'dan saat 16.07'de tekrar çıkış yaptığı  belirlendi.

Görsellerde MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın saat 18.10'da Genelkurmay  Karargahı'na giriş yaptığı an da yer aldı. Fidan, saat 20.22'de de protokol  görevlisi bir kadın subay refakatinde karargahtan çıktı.

Öte yandan firarileri askerlerden Akar'ın emir astsubayı Serhat  Pahsa'nın o gece sivil kıyafetlerle karargahta bazı subaylara emir verdiğine  ilişkin fotoğraflar da tespit edildi.

Trafik polisi de karargahta

Görüntülere göre, 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Karargahı'na gelen 33  kişilik tam teçhizatlı özel kuvvetler personelinin saat 21.22'de koşarak makam  katına çıktıkları saptandı. Ayrıca karargaha gelen koyu renk takım elbiseli 10  kişi ile bir trafik polisi, bir resmi motosiklet kıyafetli polis ile siyah  üniformalı silahlı iki kişi de aynı saatlerde makam katına çıktı.

Bu gelişmelerin sonrasında Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih  Zeki Çolak ve diğer komutanların kelepçelendiğine ilişkin, güvenlik  kameralarından alınan fotoğraflar da kayıt altına alındı.

 

Özel kuvvetler personeli, sanık Yarbay Oktay Felekoğlu ile Serhat  Pahsa'nın komuta katı merdivenlerinden elleri arkadan kelepçeli, kamuflaj  kıyafetli, başına haki fanila geçirilmiş bir kişiyi indirdikleri görüldü.

Genelkurmay Başkanı Akar, saat 23.03'te darbeci 5 özel kuvvetler  personelinin arasında, yanında eski Tümgeneral Mehmet Dişli ile merdivenlerden  inerek bahçeye çıkarıldı. O sırada koruma olduğu tahmin edilen bir kişinin,  karargaha girip komutanın şapkasını alarak geri döndüğü de iddianamedeki  görsellere yansıdı.

Makamdan kolilerle belge taşımışlar

Fotoğraflarda dikkati çeken bir başka detay da Orgeneral Akar'ın  karargahtan çıkarılmasının hemen sonrasında, koyu renk takım elbiseli 4 kişi ve  sivil giyimli 4 kişi tarafından taşınan koliler.

Söz konusu kişiler saat 23.15'ten itibaren makam katından aşağı,  içleri dosya ve belge dolu olduğu anlaşılan koliler ile kılıç gibi bazı  aksesuarları indirdi. Belgeler, protokol giriş salonunun solunda bulunan odaya  götürdü.

 

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