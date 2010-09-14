Darbecilere suç duyurusu

T24 - 12 Eylül darbesini yapan Kenan Evren ve yönetiminin yargılanması için İHD ve Mazlum-Der Ankara'da savcılığa başvurdu. İstanbul'da da aralarında 78'liler Girişimi başta olmak üzere pek çok sivil toplum örgütü Evren'in yargılanması için başvuruda bulundu. İnsan Hakları Derneği (İHD), MAZLUMDER ve “Yetmez Ama Evet Platformu” üyeleri, “12 Eylül 1980 darbesini yapanlar” hakkında suç duyurusunda bulundu. MAZLUMDER Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal, suç duyurusunda bulunmadan önce adliye önünde yaptığı basın açıklamasında, 12 Eylülden 30 yıl sonra 1982 Anayasasında önemli tadilatlar yapıldığını belirtti.



Referandumun hemen ardından dün binlerce kişi ve kuruluş, 12 Eylül 1980 Darbesi'nden hesap sormak için mahkemelere koştu. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere Diyarbakır, Van, Samsun ve Balıkesir gibi birçok ilde siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar 12 Eylül Darbesi'ni gerçekleştirenler ve ardından darbe sonrası dönemde görev alanlar hakkında suç duyurularında bulundu.



Kenan Evren ile Milli Güvenlik Konseyi (MGK) üyesi komutanların başında yer aldığı suç duyurusu listesinde, dönemin başbakanı Bülent Ulusu, kuvvet ve sıkıyönetim komutanları, dönemin MİT Kaçakçılık Daire Başkanı Mehmet Eymür, MİT Van-Hakkari sorumlusu Hanefi Avcı, dönemin valileri Nevzat Ayaz, Vecdi Gönül, Hayri Kozakçıoğlu, Saffet Arıkan Bedük ve Mehmet Ağar gibi isimler de yer aldı. İstanbul'da yoğunlaşan ve tüm Türkiye'ye yayılan suç duyurularında tazminat talep edenler de yer aldı. Darbecilerden hesap sormak sormak için dün mahkemelere koşanlar, şunları yaptı:





GÜNLÜK 100 TL TAZMİNAT İSTEDİ





Milletvekili Ufuk Uras, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi Genel Başkanı Doğan Tarkan, eski savcılar Sacit Kayasu ve Necati Özer, "genç siviller" ve "yetmez ama evet platformu" üyeleri, İHD İstanbul Şube Başkanı Eren Keskin, gazeteciler Emre Aköz ve Yasemin Çongar'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 120 kişi Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'ne başvurarak Evren ve ekibinin yargılanmasını istedi. "Yargıda reform grubu" üyesi bir grup avukat da Sultanahmet'teki İstanbul Adliyesi'nde şikayet dilekçesi sundu. 12 Eylül mağdurlarından Ramazan Akgün, MGK hakkında işkence gördüğü iddiasıyla İstanbul'daki Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu ve 231 bin liralık tazminat davası açtı. 46 yaşındaki Akgün, Mamak Askeri Ceza ve Tutukevi'nde 6 yıl 4 ay tutuklu kaldığını belirterek hapiste kaldığı her gün için 100 lira tazminat istedi.





556 KİŞİ İÇİN SUÇ DUYURUSU



İZMİR:"Yetmez Ama Evet Platformu" üyeleri ve Eşitlik ve Demokrasi Partisi (EDP) İzmir İl Başkanı Avukat Ali Arif Cangı, başta Kenan Evren olmak üzere 556 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.



BATMAN: BDP Grup Başkanvekili ve Batman milletvekili Bengi Yıldız, Kenan Evren ve darbecilerin yargılanması için Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.



DİYARBAKIR: Aralarında Hak-Par Genel Başkanı Bayram Bozyel'in de bulunduğu bir grup, suç duyurusunda bulundu.



ŞANLIURFA:Şanlıurfa Hukukçular Derneği, darbenin failleri hakkında suç duyurusunda bulundu.



ORDU: Fatsa ilçesinin efsane belediye başkanı Fikri Sönmez'in oğlu Naci Sönmez, Evren'in yargılanması için savcılığa başvuracaklarını söyledi. Sönmez, "Babamın kendi elleri ile yaptığı caddeden Kenan Evren isminin kaldırılmasını ve buraya yeniden babamın isminin verilmesini de isteyeceğim" dedi.



VAN: Van Genç İş Adamları Derneği (VANGİAD) Başkanı Kadri Salaz ile Yılmaz Elçi isimli vatandaş 12 Eylül mağduru olduklarını belirterek, suç duyurusunda bulundu.



SAMSUN: Mamak Cezaevi'nde 1987'de 17 yaşındayken kafasına aldığı dipçik darbesiyle öldürülen Hüseyin Kurumahmutoğlu'nun Samsun'da yaşayan ağabeyi, "12 Eylül darbesini yapanlar'' hakkında suç duyurusunda bulundu.



BALIKESİR: 12 Eylül mağduru 13 kişi adına, dönemin Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları için suç duyurusunda bulunuldu.



