Darbeci yüzbaşı, 16 Temmuz sabahı pilotlara emeklerinden dolayı teşekkür etmiş!

Hürriyet yazarı Sedat Ergin, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sırasında İncirlik Üssü'nde bulunan, cuntacı Kurmay Yüzbaşı Mustafa Mete Kaygusuz'un pilotlara teşekkür ettiğini aktardı.

"Pilotun teşekkür ettiği 'çalışmalar' ve ortaya konan 'emekler', Akıncı Üssü’nden kalkan F-16’larla sabaha kadar başkent üzerinde havadan terör estirilip, sekiz ayrı kurumunun bombalandığı, 70 masum insanın hayatını kaybetmesine yol açan saldırılar olmalıdır" diyen Ergin, "Kaygusuz, bu saldırıların bir bölümünü filodan yönlendiren isimdir" ifadesini kullandı.

Sedat Ergin'in "15 Temmuz ve İncirlik Üssü (1): Gökyüzünde ‘Asenalar" başlığıyla yayımlanan (15 Ağustos 2017) yazısı şöyle:

Bu, telsiz üzerinden yapılan bir vedalaşma konuşmasıdır. 16 Temmuz 2016 sabahı saat 09.34’te başlayan kayıt, İncirlik Üssü’ne dönmekte olan tanker uçağının pilotu ile Akıncı Üssü’ndeki 141. Filo’da sabaha kadar havadaki uçakları yönlendiren ekipten Kurmay Yüzbaşı Mustafa Mete Kaygusuz arasında geçiyor.

Darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlanmış, Akıncı’daki darbeciler üssü terk etmeye başlamışlardır. Bu sırada tankerin pilotu, 141’inci filoya “Birleşik Harekât Merkezi’nden (Eskişehir) aradılar, İncirlik’in kontrol altına alındığını ve inişyapmamızı belirttiler” diyor.

Kaygusuz, bir süre sonra pilota “İncirlik’e inebilirsiniz” diye yanıt veriyor. Pilot, “İncirlik’e devam ediyoruz” dedikten sonra ekliyor:

“Tüm çalışmalar ve her şey için, emekleriniz için teşekkürler, İncirlik dönüş rotamızdayız...”

Pilotun teşekkür ettiği “çalışmalar” ve ortaya konan “emekler”, Akıncı Üssü’nden kalkan F-16’larla sabaha kadar başkent üzerinde havadan terör estirilip, sekiz ayrı kurumunun bombalandığı, 70 masum insanın hayatını kaybetmesine yol açan saldırılar olmalıdır. Kaygusuz, bu saldırıların bir bölümünü filodan yönlendiren isimdir.

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İddianamede yer alan bu konuşmaya ilişkin dökümde, Kaygusuz ile bu konuşmayı yapan pilotun adı geçmiyor. Ancak Akıncı Üssü iddianamesinde baktığımızda, tanker uçağını kimin kullandığı konusunda makul bir tahmin yürütebiliyoruz.

Konuşmanın yapıldığı uçak, darbe girişiminde İncirlik Üssü’nden havalanmış olan üç tanker uçağından sonuncusudur. “ASENA 03” çağrı kodunu taşıyan uçağa, daha önceden havalanan diğer iki tanker uçağın yakıtlarının bitmesine yakın bir zaman aralığında saat 04.00’te kalkış verilmiştir.

Uçak komutanı olarak Adana İncirlik 10’uncu Tanker Üs Komutanlığı 101’inci Hava İkmal Yakıt Filosu’ndan Üsteğmen Hızır Özyuva, yanında yardımcı pilot olarak Üsteğmen Fatih Akbulut uçmaktadır. Kokpitte arkalarında ikinci yardımcı pilot olarak filoya yeni katılmış olan Kurmay Binbaşı Devrim Ağırağaçoturmaktadır. Bu durumda Akıncı Üssü’nde telsizin başında duran Kaygusuz ile konuşmayı, uçak komutanı Üsteğmen Özyuva’nın yapmış olması muhtemeldir.

Ancak “ASENA 03” pilotlarının savcılık ifadelerine bakarsanız, hiçbiri de saat 09.34 itibarıyla darbe yapıldığından haberdar değildir.

Örneğin Özyuva, “Biz 11.00 gibi filoya iniş yaptık. İndikten sonra polis bizi iniş yaptığımız yerden alıp adliyeye getirdi. Adliyeye getirildiğimizde bir darbe girişiminin olduğunu burada izlediğimiz televizyonlardan fark ettik. Biz başlangıçtan adliyeye geldiğimiz ana kadar darbe girişiminden haberdar değildik” diye konuşuyor.

Yardımcı pilotlar da darbeyi indikten sonra öğrendiklerini ileri sürüyorlar.

Oysa üçüncü tanker uçağı, 16 Temmuz sabaha karşı sabah 04.00’te, yani 15 Temmuz akşamı köprülerin kapatıldığı haberlerinin saat 22.30 sularında televizyonlarda verilmeye başlanmasından tam beş buçuk saat sonra İncirlik’ten havalanmıştır. Uçağı kullanan pilotlar, üsse 15 Temmuz akşamı saat 21.00-21.30 aralığında intikal etmişler ve kalkışa kadar burada istirahat etmişlerdir. Savcılık ifadelerine itibar ettiğimiz takdirde, sabah 04.00’te kalktıkları sırada darbe hakkında hiçbir şey duymadıkları, hiçbir şey bilmediklerini kabul etmemiz gerekiyor.

Buna karşılık uçak personelinin dördüncü mensubu olan “boom operatörü”, yani uçaktan diğer uçaklara hortum ile yakıt naklini yapan teknik görevli astsubay farklı konuşuyor. Hava uçak bakım Kıdemli Başçavuş Bülent Toygar, “Benim darbeye teşebbüs edildiğinden uçağa binerken makinist ekibin konuşmaları nedeniyle haberim oldu” diye konuşuyor.

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Ankara civarında turlayan tanker uçağı, Toygar’ın ifadesine göre, yalnızca tek bir F-16’ya yakıt ikmali yapmıştır. Buna karşılık, 15 Temmuz akşamı saat birincisi 21.43, ikincisi 21.47’de kalkan ilk partideki iki tanker uçağı daha yoğun çalışmıştır. Kurmay Binbaşı Orçun Kuş’un komuta ettiği 55 ton yakıt yüklü “ASENA 02”, sabah 05.20’ye kadar havada kalmış, bu süre içinde Ankara civarında 03.14 ve 04.15’te iki kez yükleme yapmıştır.

Üsteğmen Osman Yılmaz’ın uçuş komutanı olduğu 68 ton yakıt yüklü “ASENA 01” ise 21.47’de havalanmış, önce Ankara’ya gitmekle birlikte daha sonra Kocaeli’ne geçerek Körfez üstünde uçmuş ve radar tespitlerine göre iki F-16’ya 03.17, 04.04 ve 05.01’te olmak üzere toplam 6 ayrı yükleme yapmıştır. Bu tespitlerden İstanbul üzerinde ikinci partide uçan F-16’ların önemli ölçüde “ASENA 01”den aldıkları yakıt desteği ile uzun süre havada kalabildiği sonucu çıkıyor.

Akıncı Üssü Komutanı Tuğgeneral Bekir Ercan Van’ın görevlendirdiği ilk iki tanker uçağının önemli bir özelliği, darbe girişiminde havalanan ilk uçaklar olmalarıdır. Özel Kuvvetler’in Genelkurmay Başkanlığı nizamiyesinden 21.19 gibi giriş yapıp komutanları derdest ettikleri hatırlandığında, yirmi dakika kadar sonra da İncirlik’ten bu uçaklar havalanmıştır. Akıncı’dan ilk F-16’nın kalkış saati ise 22.08’dir.

Tabii 15 Temmuz gecesi darbenin havadan başlama vuruşunu yapan Tuğgeneral Van’ın “çalışmaları” ve “emekleri” ayrı bir yazıyı gerekli kılıyor.