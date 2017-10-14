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Darbeci üsteğmene 18 yıl, 9 ay hapis cezası

KARS, (DHA) - KARS’ta darbe teşebbüsünün olduğu 15 Temmuz gecesi Ak Parti İl Başkanı Adem Çalkın’ı tutuklamaya giden üsteğmen Mehmet Yalçın, 18 yıl, 9 ay hapis cezasına çarptırıldı

14 Ekim 2017 00:04

KARS, (DHA) - KARS’ta darbe teşebbüsünün olduğu 15 Temmuz gecesi Ak Parti İl Başkanı Adem Çalkın’ı tutuklamaya giden üsteğmen Mehmet Yalçın, 18 yıl, 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davada 14\'ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Topçu Taburu’nda görevliyken darbe gecesi Ak Parti İl Başkanı Adem Çalkın’ı tutuklamaya giden üsteğmen Mehmet Yalçın, hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Mehmet Yalçın ve avukatı mahkemede savunmalarını yaptı. Yapılan yargılama sonucu mahkeme heyeti, Mehmet Yalçın hakkındaki kararını açıkladı. Mehmet Yalçın, \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, sanığın üzerine atılı suçlara yardım etmek sureti ile iştirak etmek, silahlı terör örgütü faaliyetine katılma\' suçlarından 18 yıl, 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Darbe girişimi sonrası Kars İl Emniyet Müdürlüğü’nün çalışmaları ile kimliği tespit edilen üsteğmen Mehmet Yalçın, Trabzon’da yakalanarak Kars’a getirilmişti.

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