Darbeci olarak yargılanmaktan bıktım

T24 - NTV'de Ruşen Çakır'ın yönetttiği, Hürriyet yazarı Mehmet Y. Yılmaz, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Karaalioğlu ve Radikal yazarı Nuray Mert'in katılımıyla yapılan "Basın Odası"nda sert bir "darbe" tartışması yaşandı.



Yeni anayasa için "kurucu meclis" gerektiğini söyleyen Nuray Mert, bu sözlerini "darbeci anlayış" gibi bir yorumla karşılayan Mustafa Karaalioğlu'na tepki gösterdi. Mert, "Bütün görüşünüz yakın geçmişteki olaylardan kaynaklandığı içi anlamıyorsunuz" diye çıkıştı. Mert, Karaalioğlu konuşurken de tepkisini sürdürünce "Burada böyle cık cık cık sesleri altında konuşamam" dedi. Mert'in "Tabii cık cık cık, derim. Kurucu meclis görüşüyle darbenin, askerciliğin ne alakası var" demesi ve tartışmanın büyümesi üzerine Karaalioğlu "programdan çekilmeyi" gündeme getirdi. Ruşen Çakır ve Mehmet Y. Yılmaz'ın araya girmesi üzerine NTV ekranlarında sık rastlanmayan uzun süreli sert tartışma yatıştı.



Star yazarı Mustafa Karaalioğlu ile Hürriyet yazarı Nuray Mert arasında geçen diyalog şöyle:





Mustafa Karaalioğlu: Ben cık cıklarla konuşmak istemiyorum.



Nuray Mert: Sen beni böyle anlarsan tabi ki cık cık ederim.



Karaalioğlu: Ben kişileri muhatap alarak konuşmuyorum.



Mert: Tabi bütün algınız yakın tarihte yaşanan askeri darbelere odaklandığı için aklınıza başka bir şey gelmiyor. Askeri, yüksek bir gücün dayattığı bir kurucu meclisten söz eden olmadı ki.



Karaalioğlu: Ben burada bu tarz konuşmaları meşrulaştırmak istemiyorum. Bu değerlendirmeleri saygıdeğer de bulmuyorum.



Mert: Saygıdeğer bulsan ne olur bulmasan ne olur? Benim bulunduğum yerde bulunma saygı duymuyorsan.



Mert: Hayır sanki ben ordu önderliğinde bir kurucu meclis demişim gibi. ne alakası var, aklınıza başka bir şey gelmiyorki.



Karaalioğlu: Ben bu işleri öğretirim sana. Düpedüz öyle söylüyorsun. 'Meclisin, sivillerin belli bir hareket alanı vardır, bunun dışına çıkamaz' diyorsun.



Mert: Ruşen lütfen müdahele eder misin, düzeni sağlar mısın! Bu ne çirkin bir durumdur. Ben bıktım artık burada 'darbeci' olarak yargılanmaktan.



Karaalioğlu: Ben çekiliyorum tamam. Ağırlasın herkes istediğini.



Mert: Kimmiş bu darbeciler bulsunlar da atsınlar içeri biz de rahatlayalım ya. Ben AKP'nin kapatılma davasında muhalif tavır koyunca muteber oluyorum da şimdi niye böyle? Sinirim de bundan, cık cıklarımda...





