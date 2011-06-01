Darbeci komutan Tümer'in cenazesine siyasiler gelmedi

T24- 12 Eylül döneminin Deniz Kuvvetleri Komutanı Nejat Tümer'in cenazesine hükümetten de siyasilerden de katılan olmadı. Tümer’in oğlu Çetin Tümer “Savcılıktan aradılar, babamla görüşmek istediler. Babamın vefat ettiğini söyledim. Babam onlara o zevki tattırmadı" dedi.

Serkan Ocak'ın Radikal'de yayımlanan (1 Haziran 2011) haberi şöyle:







12 Eylül darbesi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanı olan Oramiral Mehmet Nejat Tümer‘in cenazesi dün İstanbul’da toprağa verildi. 1982 darbesinin ardından Milli Güvenlik Konseyi üyeleri olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin Ersin ve Orgeneral Jandarma Genel Komutanı Sedat Celasun’un cenaze törenlerinin aksine, bu kez İstanbul Vali Yardımcısı dışında sivil hiçbir yetkili törene katılmadı.

Tedavi gördüğü GATA Haydarpaşa Hastanesi’nde önceki gün 87 yaşında hayatını kaybeden eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nejat Tümer için Deniz Harp Okulu ve Selimiye Camii’nde tören düzenlendi. Tuzla’daki Deniz Harp Okulu’nda düzenlenen tören, basına kapalı gerçekleştirildi. Törenin ardından Tümer’in Türk bayrağına sarılı tabutu, Selimiye Camii’ne getirildi.

Törene, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Erdal Ceylanoğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Uğur Yiğit, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Aksay, eski Genelkurmay başkanları Yaşar Büyükanıt, İlker Başbuğ ve Hüseyin Kıvrıkoğlu’nun aralarında bulunduğu eski komutanlar, çok sayıda emekli asker ile muvazzaf subay katıldı.

Koşaner de katılmadı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner ise törene katılmadı. Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı ve 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren çelenk gönderdi. Hükümetten tek çelenk ise Milli Savunma Bakanlığı’ndan geldi. Tümer’in cenazesi, Selimiye Camii’nde öğleyin kılınan namazın ardından askerlerin omuzlarına alınarak, top arabasına konuldu ve 1. Ordu Komutanlığı’na kadar saygı yürüyüşü yapıldı. Tümer’in cenazesi daha sonra Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Tümer, için düzenlenen cenaze törenine hükümetten katılan olmadı. Yerel yöneticilerden sadece bir İstanbul Vali Yardımcısı cenaze törenindeydi. Ancak Ekim 2005’te hayatını kaybeden, 12 Eylül Askeri Darbesi’ni gerçekleştiren Milli Güvenlik Konseyi’nin iki numaralı ismi Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Nurettin Ersin’in cenazesine hükümet tam kadro katılmıştı. 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Başbakan Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, Devlet Bakanı Ali Babacan, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu Ankara’daki törene katılan isimler arasındaydı.

Temmuz 1998’de toprağa verilen yine 12 Eylül Askeri Darbesi’nin Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sedat Celasun için TBMM’de de tören düzenlenmişti. Buradaki törene, dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel katılmamış , onu temsilen Başdanışmanı cenazeye gitmişti. Başbakan Mesut Yılmaz, TBMM Başkanvekili Uluç Gürkan, Milli Eğitim Bakanı Hikmet Uluğbay, Milli Savunma Bakanı İsmet Sezgin törene katılmıştı.

Orgeneral Nejat Tümer’in cenazesinin Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildiği sırada Deniz Kuvvetleri Komutanı Eşref Uğur Yiğit, Tümer’in 4 madalyasını ailesine teslim etti. Radikal’e konuşan Tümer’in oğlu Çetin Tümer “Savcılıktan aradılar, babamla görüşmek istediler. Babamın vefat ettiğini söyledim. Babam onlara o zevki tattırmadı. 12 Eylül’le ilgili hiçbir şey söylemezdi. Her şey Kenan Paşa ne dediyse oydu. Prensip olarak konuşmama kararları vardı, ölümüne kadar devam etti.”

Darbenin ilk beşindeki isim

1924 yılında İstanbul’da doğan Tümer, 1974-1976 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinde bulundu.Tümer, 1976 yılında başladığı Donanma Komutanlığı görevinde iken 1978 yılında oramiralliğe terfi etti. 1980-1983 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevini sürdüren Oramiral Tümer darbeden sonra oluşturulan Milli Güvenlik Konseyi’ndeki beş kişiden biriydi. 1983’te emekli oldu. 1989’a kadar Cumhurbaşkanlığı Konseyi üyeliği yaptı.