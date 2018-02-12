Darbeci general Semih Terzi'nin eşine 18 yıl hapis

15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Astsubay Ömer Halisdemir tarafından öldürülen darbeci general Semih Terzi'nin eşi Nazire Terzi'nin yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Nazire Terzi'yi "anayasayı ihlal suçuna yardım etmekten" 18 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Nazire Terzi ile avukatlar katıldı.



Cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapan Terzi, tek suçunun Semih Terzi'nin eşi olmak olduğunu savundu.



Terör örgütüyle bağlantısının olmadığını, gerçeklerin ortaya çıkmasını istediğini belirten Terzi beraat talebinde bulundu.



Mahkeme Başkanı Zikrullah Özbağ, sanık ve avukatının esasa ilişkin savunma yaptığını belirterek mahkemenin kararını açıklayacağını kaydetti.



Duruşmaya verilen kısa aradan sonra kararını açıklayan mahkeme, Terzi'yi "anayasayı ihlal suçundan" önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Bu suçun "yardımla sınırlı kalması nedeniyle" Türk Ceza Kanunu'nun 39. maddesinin 1. ve 2. fıkralarından yer alan hükümlere göre ceza 18 yıla indirildi.



Terzi'nin hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verildi.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Nazire Terzi hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım", "terör örgütü üyesi olmak" ve "suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak" suçlarından 52,5 yıla kadar hapis talebiyle dava açmıştı.