'Darbe zeminini BÇG hazırlayacaktı'

2. İddianameye göre varlığı ileri sürülen Ergenekon terör örgütü, CÇG (Cumhuriyet Çalışma Grubu) vasıtası ile darbeye zemin hazırlayacaktı. 2. İddianamede, grup için oldukça detaylı bilgi veriliyor. Şöyle anlatılıyor:







CUMHURİYET ÇALIŞMA GRUBU



1. CUMHURİYET ÇALIŞMA GRUBUNUN KURULUŞ GEREKÇESİ

Cumhuriyet Çalışma Grubunun Teşkilat ve Faaliyetleri başlıklı sunumda; Cumhuriyet Çalışma Grubunun Yıkıcı, bölücü ve irticai unsurlar ile bunların uzantılarının, Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı giriştikleri eylem ve faaliyetlerine karşı;

-Toplumsal refleksi harekete geçirmek,

-Dezenformasyon ile mücadele etmek,

-Özel istihbarat bilgilerini üretmek, kullanmak ve arşivlemek,

-Kurum kimliği adı altında yapılması mahzurlu olan ve fakat yapılması gereken eylem ve faaliyetleri organize etmek maksadıyla, “Jandarma Genel Komutanın emirleri” ile “Bizatihi kontrol ve denetimleri” altında görev yapmak üzere kurulduğu belirtilmektedir.



Fakat Cumhuriyet çalışma grubunun kuruluş gerekçesindeki “Kurum kimliği adı altında yapılması mahzurlu olan ve fakat yapılması gereken eylem ve faaliyetleri organize etmek” ibaresinden de söz konusu oluşumun tamamen illegal bir yapılanma olduğu açıkça anlaşılmaktadır.



Dolayısıyla söz konusu çalışma grubunun, dönemin Jandarma Genel Komutanı Mehmet Şener ERUYGUR ve Levent ERSÖZ tarafından, görev yaptıkları birimde, devletin kendilerine tahsis ettiği imkan ve yetkileri kullanarak tamamen ERGENEKON terör örgütünün amaç ve hedefleri doğrultusunda illegal olarak oluşturdukları bir yapılanma olduğu anlaşılmaktadır.



2. CUMHURİYET ÇALIŞMA GRUBUNUN TEŞKİLAT YAPISI

Cumhuriyet Çalışma Grubu Teşkilatı başlığı altında, “J.Gn.K.-Kur. Bşk.-İsth. Bşk.-Pl.Koor. ve Güv. D. Bşk.-İsth. Ynt. Ş.” şeklinde alt alta şematize edildiği, son olarak ta “İsth. Ynt. Ş.” başlığı altında oluşturulan birimler ve görevli sayısının belirtildiği görülmüştür.



Ayrıca konu ile ilgili ADD Genel Merkezindeki, Genel Başkan Odasında yapılan aramalarda ele geçirilen (6) Nolu CD içerisinde “DISKIM\İSTH YÖNETİM ŞUBE TEŞKİLAT\YNT Ş ANDIÇ ÜST YAZI.doc da yer alan Jandarma Genel Komutanlığının Hizmete Özel ibareli İstihbarat Yönetim Şube Müdürlüğünün Teşkili konulu 15 sayfalık yazışma belgelerinde, Cumhuriyet Çalışma Grubunun hayata geçirilmesi ve içerisinde faaliyetlerini yürütebilmesi amacıyla “Özel Arşiv ve İstihbarat Kayıtları Şube Müdürlüğü’ nün kurulması için komuta katı onayı alındığı, ancak 2003-2012 Kuvvet Yapısı Planı revizesinin Genelkurmay Başkacılığınca onaylanmamış olması nedeniyle bahse konu Şube’nin kurulamadığı belirtilmiştir.



Bunun üzerine Jandarma Genel Komutanının emirleri doğrultusunda Özel Arşiv ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün adının, faaliyetlerini deşifre etmemesi maksadıyla İSTİHBARAT YÖNETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ olarak değiştirildiği ve 07 Ekim 2003 tarihinde geçici görevlendirmeyle faaliyete başladığı tespit edilmiştir.



Yine bu belgelerde İstihbarat Yönetim Şube Müdürlüğü emrine görevlendirilen personel listesinde, J.Kur.Kd. Bnb. Mustafa KOÇ, ‘un isminin de yealdığı belirlenmiştir.



Dolayısıyla elde edilen bu bilgilerden, Cumhuriyet Çalışma Grubunun faaliyetlerini Jandarma genel Komutanlığı Planlama Koordinasyon ve Güvenlik Daire Başkanlığı bünyesindeki İstihbarat Yönetim Şubesinde gerçekleştirdiği açıkça anlaşılmaktadır.





CUMHURİYET ÇALIŞMA GRUBUNUN GÖREV VE FAALİYETLERİ BAŞLIĞI ALTINDA;

Cumhuriyet Çalışma Grubunun 2003–2004 döneminde icra edeceği faaliyetlerin şematize edilerek belirtildiği, bu faaliyetlerin ise, Görsel Faaliyetler, Yazılı Faaliyetler, İnternet Faaliyetleri, Akademik Faaliyetler, İdari Faaliyetler ve Sanatsal Faaliyetler başlıkları altında planlandığı,



Görsel Faaliyetler başlığı altında, afiş çalışması, basınla irtibat ve bilgilendirme çalışması, gazete-bildiri çalışması, reklam panosu çalışması, lazer ışık demeti çalışması faaliyetlerinin planlandığı görülmüştür.



Yazılı faaliyetler başlığı altında, 100.000 mektup çalışması ve 50.000 sms çalışması faaliyetlerinin planlandığı ,



İnternet Faaliyetleri başlığı altında, web sayfaları çalışması ve internette reklam çalışması faaliyetlerinin planlandığı ,

Akademik Faaliyetler başlığı altında, İrticai faal.müc. sempozyumu, ünv.bil.çal.“aydınlarla yüzyüze...!” faaliyetlerin planlandığı ,

İdari Faaliyetler başlığı altında, Arma dergisinin KRK. svy.de dağıtımı çlş., blg. K.lıkları İrtica ile mücadele semineri ve irt.faal.müc . açısından il ve ilçelerin sınıflandırılması çalışması faaliyetlerinin planlandığı ,

Sanatsal Faaliyetler başlığı altında ise, Cumhuriyet slayt gösterisi ve “şeriatın kestiği parmak” foto.serg. faaliyetlerinin planlandığı görülmüştür.



GÖRSEL FAALİYETLER KAPSAMINDA;

AFİŞ ÇALIŞMASI: Afiş Çalışmasının amacının, Jandarma Genel Komutanlığı personeli ve yurt sathındaki vatandaşları irticai faaliyetler konusunda görsel etki yaratacak afişlerle bilinçlendirmek ve bilgilendirmek olduğu belirtilmiştir.

Bu kapsamda; 4 grup çalışma hazırlandığı, 1.Grup çalışmada Cumhuriyet ve Şeriat Yönetiminin 4 alanda (kıyafet, yaşam, adalet ve eğitim) yorumsuz olarak işlendiği, 2. Grup çalışmada kadının sosyal yaşamdaki yeri, eğitim ve yaşam konularını ihtiva edecek şekilde yorumlu mukayeseli afiş çalışması yapıldığı, 3. Grup çalışmada “İrticacılar ne yapmak istiyorlar…” Konulu afiş çalışmasının yapıldığı, 4. Grup çalışmada ise “irtica ve Mürteci ne demektir” konulu afiş çalışmalarının yapılacağı belirtilmiştir.



BASINLA İRTİBAT VE BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI: Basınla İrtibat ve Bilgilendirme Çalışmalarının amacının; Ulusal birlik ve laik demokratik Cumhuriyetin korunması konusunda duyarlı, nitelikli ve sağduyu sahibi basın mensuplarından istifade ile irticai ve bölücü tehdidin ulaştığı boyutu ortaya koymak ve kamuoyunu bilgilendirmek suretiyle mücadeleyi geniş bir yelpazeye taşımak olduğu belirtilmiştir.



GAZETE BİLDİRİ ÇALIŞMALARI: Gazete Bildiri Çalışmalarının amacının, yurt genelindeki vatandaşların irticai faaliyetler konusunda görsel etki yaratacak şekilde hazırlanan spot bildiriler ile bilinçlendirmek olduğu belirtilmiştir.



REKLAM PANOSU ÇALIŞMALARI: Reklam Panosu Çalışmalarının amacının, yurt genelindeki vatandaşları irticai faaliyetler konusunda görsel etki yaratacak şekilde hazırlanan spot mesajlar ile bilinçlendirmek olduğu belirtilmiştir.



LAZER IŞIK DEMETİ ÇALIŞMASI: Lazer Işık Demeti Çalışmasının amacının, metropollerdeki vatandaşların, göze hitap edecek ışıklı mesaj çalışması ile irticai faaliyetler konusunda görsel etki yaratacak şekilde bilinçlendirmesi olduğu belirtilmiştir.



YAZILI FAALİYETLER KAPSAMINDA;

100.000 MEKTUP ÇALIŞMASI: 100.000 Mektup Çalışmasının amacının, üst düzey bürokrat ve teknokratlar ile siyasi alanda toplumda tanınan şahıslar, gazeteciler, tanınmış sanayici ve iş adamları, sivil toplum örgütlerinin üst düzey yöneticileri, meslek kuruluşları gibi toplumda önemli ve özellik arz eden alanlarda görevli kurum, kuruluş ve kişileri bilgilendirmek ve bilinçlendirmek olduğu ifade edilmiştir.



50.000 SMS (KISA MESAJ) ÇALIŞMASI: 50.000 SMS(Kısa Mesaj) Çalışmasının amacının, toplumda önem ve özellik arz eden alanlarda görevli kurum, kuruluş ve kişileri bilgilendirmek ve bilinçlendirmek olduğu belirtilmiştir.



İNTERNET FAALİYETLERİ KAPSAMINDA;

WEB SAYFASI ÇALIŞMASI: Web Sayfası Çalışmasının amacının, irticai, yıkıcı ve bölücü odakların gerçek yüzünü kamuoyuna göstermek ve bu maksada yönelik yazılı, sesli ve görüntülü bilgi ve belgelerin sunulması olduğu belirtilmiştir.



İNTERNETTE REKLAM ÇALIŞMASI: İnternette Reklam Çalışmasının amacının, çok kullanılan sitelerde Yüce Atatürk’ü ve Cumhuriyet’in erdemlerini anlatan mesajlar vermek olduğu belirtilmiştir.



AKADEMİK FAALİYETLER KAPSAMINDA;

İRTİCAİ FAALİYETLERLE MÜCADELE SEMPOZYUMU: İrticai Faaliyetlerle Mücadele Sempozyumu çalışmasının amacının, yıkıcı, bölücü ve irticai faaliyetlerle ilgili olarak akademik çevrelerden istifade edilerek sivil toplum örgütleri, üniversiteler, kurum temsilcilerinin katılımı ile Ankara’da bilimsel bir toplantı icra etmek ve basın yoluyla konuyu kamuoyuna taşımak olduğu belirtilmiştir.



AYDINLARLA YÜZYÜZE…. ÇALIŞMASI: Aydınlarla Yüzyüze…. Çalışmasının amacının, yıkıcı, bölücü ve irticai faaliyetlerle ilgili olarak akademik çevrelere, yerel yönetimler ve bölgesel kuruluşlara, üniversitelerden görevlendirilecek öğretim üyeleri vasıtasıyla yapılacak seminer ve konferans çalışmaları ile bilgi vermek, yapılan akademik çalışmalar hakkında yerel, bölgesel ve ulusal basın marifetiyle kamuoyunu bilgilendirmek olduğu belirtilmiştir.



İDARİ FAALİYETLER KAPSAMINDA;

İRTİCAİ FAALİYETLERLE MÜCADELE SEMİNERİ: İrticai Faaliyetlerle Mücadele Semineri çalışmasının amacının, yıkıcı, bölücü, irticai faaliyetler kapsamında askeri personeli bilgilendirmek ve bilinçlendirmek, güncel bilgileri personele vermek ve örgütlerin sızmalarına karşı personeli eğiterek korumak olduğu belirtilmiştir.



İL VE İLÇELERİN SINIFLANDIRILMASI ÇALIŞMASI: İl ve İlçelerin Sınıflandırılması çalışmasının amacının, irticai faaliyetler açısından bölgesel tehditleri ortaya koymak, özellikle il ve ilçelerin durumunu netleştirmek suretiyle bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerini yönlendirmek, çalışmalarda sıklet merkezi yapmak olduğu belirtilmiştir.



SANATSAL FAALİYETLER KAPSAMINDA;

ATATÜRK SLAYT GÖSTERİSİ ÇALIŞMASI: Atatürk Slayt Gösterisi Çalışmasının amacının, M.Kemal ATATÜRK’ün yaşamından kesitler sunan fotoğraflar ile O’nun yaşamı boyunca Türk toplumunda yarattığı değişimi, çağdaşlaşmayı ve gelişimi anlatmak olduğu belirtilmiştir.



FOTOĞRAF SERGİSİ ŞERİATIN KESTİĞİ PARMAK….. ÇALIŞMASI: Fotoğraf Sergisi Şeriatın Kestiği Parmak….. çalışmasının amacının, şeriat yönetiminin uygulamaları konusunda vatandaşları bilgilendirmek ve bilinçlendirmek olduğu belirtilmiştir.



SANATSAL ETKİNLİKLER ÇALIŞMALARI: Sanatsal Etkinlikler çalışmalarının amacının, geniş kitlelerin katılımı ile icra edilen sanatsal faaliyetlere dâhil olunması ve bu faaliyetler kapsamında hedef kitlelere mesaj vermek olduğu belirtilmiştir.



CUMHURİYET ÇALIŞMA GRUBUNUN GELECEĞE DÖNÜK PERSPEKTİFLERİ BAŞLIĞI ALTINDA;



CUMHURİYET PLATFORMU OLUŞTURULMASI: “Cumhuriyet Çalışma Grubu” tarafından oluşturulan projeleri, bireysel ve kurumsal bakımdan tümüyle geride bulunarak, sağduyu sahibi laik ve Atatürkçü kesimi ve sivil toplum kuruluşlarını harekete geçirmek suretiyle icra etmek maksadıyla Cumhuriyet Platformu Oluşturma çalışmalarımız devam etmektedir.” ibarelerinin olduğu görülmüştür.



ULUSAL BİRLİK DERNEKLERİ OLUŞTURULMASI: “Terör Örgütleri ve yabancı istihbarat örgütlerinin siyasallaşma olarak adlandırılan kürtçülük ve bölücülük faaliyetlerine karşı; doğu illerinde yaşayan ulusal birlikten yana, orta sınıf zenginler ve ileri gelenler teşvik edilerek, her il ve hatta ilçede Ulusal Birlik Dernekleri kurulması planlanmaktadır” ibarelerinin olduğu görülmüştür.



MAHALLİ İDARELER GENEL SEÇİMLERİ: Mahalli İdareler Genel Seçimleri Kapsamında; “Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde yurt genelinde AKP’nin, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da DEHAP’ın muhtemel başarılarını engellemek maksadıyla;

-Merkez sağda alternatif bir partinin güçlendirilmesi,

-AKP ve DEHAP’a karşı seçim ittifakı yapılması projeleri üzerinde çalışılmaktadır” ibarelerinin olduğu görülmüştür.



CUMHURİYET ÇALIŞMA GRUBUNCA 2003-2004 DÖNEMİNDE İCRA EDİLECEK FAALİYETLER

(MALİ-TASLAK)



Söz konusu power point sunumunda, Cumhuriyet Çalışma Grubunun 2003-2004 döneminde gerçekleştirmeyi planladığı faaliyetler ve bu faaliyetlerin sürelerinin, çalışma periyotlarının, maksatlarının, uygulama metotlarının, koordinesinin ve maliyetlerinin belirtildiği görülmüştür.



İlk sunuda öncelikle, daha önceki sunuda olduğu gibi Cumhuriyet Çalışma Grubunun 2003–2004 döneminde icra edeceği faaliyetlerin şematize edilerek belirtildiği, bu faaliyetlerin ise, Görsel Faaliyetler, Yazılı Faaliyetler, İnternet Faaliyetleri, Akademik Faaliyetler, İdari Faaliyetler ve Sanatsal Faaliyetler başlıkları altında planlandığı, bu başlıklar altında da yukarıda belirtilen diğer alt başlıkların belirtildiği görülmüştür.



GÖRSEL FAALİYETLER KAPSAMINDA;

AFİŞ ÇALIŞMASI: Afiş Çalışmalarının, ayda bir olmak üzere 4 ay süre ile ayda bir yapılacağı, Uygulama metodu olarak, bahse konu afişlerin J.Gn.K.lığı personeli ve vatandaşların bilgisine sunulacak şekilde asılacağı, söz konusu faaliyetin Birlik Komutanlıklarınca yürütüleceği, azami etki yaratacak şekilde destekleneceği, bu afişlerin halka ulaşmasında çeşitli etkinliklerden istifade edileceği belirtilmiştir.



Söz konusu çalışmanın, Hareket ve İstihbarat Başkanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığına bağlı ana ast birlikler tarafından koordine edileceği, bu afişlerin özel firmada bastırılması halinde; 60.000 Adet için yaklaşık olarak 6500-7000 YTL ye mal olacağı belirtilmiştir.



BASINLA İRTİBAT VE BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI: Basınla İrtibat ve Bilgilendirme Çalışmalarının, 1 yıl boyunca ve sürekli yapılacağı, Uygulama metodunun ise, merkezi olarak hazırlanan ve kamuoyu ile paylaşılması uygun mütalaa edilen bilgi ve belgelerin güvenilir basın mensupları aracılığı ile kamuoyuna duyurulacağı, hazırlanan bilgi ve belgelerin Türkiye ve Avrupa’da baskı yapan geniş dağıtım alanına sahip yüksek tirajlı gazetelerde görev yapan basın mensuplarına, gizlenmiş güvenilir elemanlar ve/veya belirlenmiş sivil toplum örgütleri tarafından ulaştırılacağı anlatılmaktadır. Bunları uygularken angaje edilecek basın mensuplarının kimlikleri, özellikleri, hassasiyetleri ve zafiyetlerinin önceden tespit edileceği, çalışılacak basın mensuplarının biyografik istihbaratının en ince ayrıntısına kadar yapılacağı ve bu çalışmaların Hareket ve İstihbarat Başkanlıkları tarafından koordine edileceği belirtilmiştir.



GAZETE BİLDİRİ ÇALIŞMALARI: Gazete Bildiri Çalışmalarının; 4 ay süre ile ayda bir yapılacağı, Uygulama metodunun ise, merkezi olarak hazırlanan spot bildirilerin Türkiye’de ve Avrupa’da baskı yapan geniş dağıtım ağına sahip yüksek tirajlı gazetelerde gizlenmiş güvenilir elemanlar ve/veya sivil toplum örgütleri vasıtasıyla tam sayfa olarak yayınlatılması şeklinde olacağı,

Söz konusu çalışmanın Hareket ve İstihbarat Başkanlıkları tarafından koordine edileceği, bu çalışmanın Türkiye’de tam sayfa halinde yayınlatılmasının maliyetinin yaklaşık olarak 20.000 YTL olduğu ancak yüksek tirajlı gazetelerde ulusal baskı maliyetinin 100.000 YTL ve üzerine çıkacağı belirtilmiştir.



REKLAM PANOSU ÇALIŞMASI: Reklam Panosu Çalışmasının, 1 yıl süre ile haftada bir yapılacağı, Uygulama metodunun ise, merkezi olarak hazırlanan spot mesajlar, başta metropol ilçe belediyeleri olmak üzere nüfusu yoğun belediye başkanlıklarınca işletilen reklam panolarında, gizlenmiş güvenilir elemanlar ve/veya belirlenmiş sivil toplum örgütleri vasıtasıyla yayınlatılması şeklinde olacağı, söz konusu belediyelerin belirlenmesinde güncel siyasi kriterlerin esas alınacağı belirtilmiştir.



Söz konusu çalışmanın Hareket ve İstihbarat Başkanlıkları tarafından gerçekleştirileceği, maliyetinin hesaplanmasında ise; günlük olarak ya da saat hesabıyla belirlenen maliyetlerin belediyelerin işletme politikasına göre değiştiği belirtilerek örnek olarak Kızılay Merkezdeki reklam panolarının saat başı maliyetinin 1000-2000 YTL olduğu belirtilmiştir.



LAZER IŞIK DEMETİ ÇALIŞMALARI: Lazer Işık Demeti Çalışmalarının, Yıl boyunca, önemli gün ve geniş katılımlı sosyal organizasyonlarda yapılacağı, uygulama metodunun ise, merkezi olarak hazırlanan mesajların başta metropol iller olmak üzere Bölge Komutanlıkları koordinatörlüğünde görsel etkiyi azami yaratacak alanlarda kullanılmak üzere spot mesajların lazer ışık demetleri halinde havaya yansıtılması şeklinde olduğu belirtilmiştir.

Söz konusu çalışmanın, Hareket ve İstihbarat Başkanlıkları tarafından koordine edileceği, bahse konu çalışmada kullanılacak teknik cihazların satın alınabileceği veya kiralanabileceği, satın alınması halinde cihazın maliyetinin 15.000 Dolar olduğu, cihazın satın alınması halinde istenilen bölgeye gönderilmesi ve uygulamanın farklı bölgelerde icrasına imkan sağlanacağı, kiralama yönteminde ise süre, mesajın uzunluğu, görüntü yüksekliği gibi faktörlerin fiyatın belirlenmesinde etken olduğu ve bu yöntemde, çalışmanın metropol illerin dışında uygulanmasının imkanının bulunmadığı ifade edilmektedir.



YAZILI FAALİYETLER KAPSAMINDA;

100.000 MEKTUP ÇALIŞMASI: 100.000 Mektup Çalışmasının, Yıl boyunca her ay 10.000 Mektup şeklinde yapılacağı, uygulama metodunun ise, merkezi olarak hazırlanan mektupların kaynağı belli olmayacak şekilde tespit edilen kurum, kuruluş ve şahısların adreslerine elektronik posta vasıtası ve manüel ortamda gönderilmesi şeklinde olacağı belirtilmiştir.

Söz konusu çalışmanın, Harekat ve İstihbarat Başkanlıklarınca koordine edileceği ve bu projenin maliyetinin, PTT aracılığı ile 25.000 YTL, elektronik posta ile 15.000 YTL’ ye mal olacağı belirtilmiştir



50.000 SMS ÇALIŞMASI: 50.000 SMS Çalışmasının, Yıl boyunca her ay 5.000 SMS şeklinde yapılacağı, uygulama metodunun ise, merkezi olarak hazırlanan mesajların kaynağı gizlenmiş şekilde, tespit edilen kurum, kuruluş ve şahısların adreslerine telefon, telefon-internet vasıtasıyla gönderilmesi şeklinde olacağı ifade edilmektedir.

Söz konusu çalışmanın, Hareket ve İstihbarat Başkanlıkları tarafından koordine edileceği, maliyetinin ise 10.000-15.000 YTL arasında olacağı belirtilmiştir.



İNTERNET FAALİYETLERİ KAPSAMINDA;

WEB SAYFASI ÇALIŞMASI: Web Sayfası Çalışmasının, Yıl boyunca ve devamlı surette yapılacağı, bu çalışmada uygulama metodunun, merkezi olarak hazırlanan web sayfasının bilgisayar ortamında MI.ve Tek.D. Başkanlığına gönderilerek bu başkanlıkça formatlanan ve kriptolanan web sayfasının kaynağı belli olmayacak şekilde iletişim hattına sokulması ve bu hattın sisteme giren herkese açık bir şekilde faaliyet göstermesi şeklinde olacağı belirtilmiştir. Ayrıca bu sistemin kamufle edilmiş şekilde çalışmasının zorunlu olduğu, sistemin devamlılığı ve etkinliği açısından mutlaka yapılması gereken hususların bulunduğu ifade edilmiştir. Bu hususların;

-MEBS Başkanlığı’nın imkan ve kabiliyetlerinden yararlanarak özel bir web sayfası hazırlanması,

-Hazırlanan sayfada yer alması kararlaştırılan konuların ayrı bir ekip tarafından derlenmesi ve değerlendirilmesi gerektiği,

-Bu sayfanın internet şebekesine dahil olabilmesi için gizli bir “accounter” tarafından yeterli bir ilan ve ilgi çekici isim alınması gerektiği,

-Bu sayfanın reklamı yapılarak arama motoruna kayıt edilmesinin sağlanması,

-Muhtemel saldırılara ve “hacker” faaliyetlerine karşı korunması maksadıyla teknik düzeyde gerekli tedbirlerin MI ve Tek.D.Başkanlığınca alınması ve uygulanması gerektiğinin olduğu görülmüştür.

Bahse konu çalışmanın Hareket, İstihbarat ve MEBS Başkanlıkları tarafından koordine edileceği, ayrıca ayrıntılı maliyet analizinin yapılmakta olduğu belirtilmiştir.



İNTERNETTE REKLAM ÇALIŞMASI: İnternette Reklam Çalışmasının, Yıl boyunca ve devamlı surette yapılacağı, bu çalışmada uygulama metodunun, ziyaretçi sayısı en yüksek olan web sayfalarının belirlenerek bu sayfaların dikkat çekecek alanlarına spot mesajlarla reklam vermek şeklinde olacağı belirtilmiştir.

Bahse konu çalışmanın koordinesinin İstihbarat ve Harekat Başkanlıkları tarafından yapılacağı ve çalışmanın maliyetinin reklamın tasarımına, içeriğine ve süresine göre değişeceği ifade edilmiştir.



AKADEMİK FAALİYETLER KAPSAMINDA;

İRTİCAİ FAALİYETLERLE MÜCADELE SEMPOZYUMU: İrticai Faaliyetlerle Mücadele Sempozyumunun, (2) gün süre ile Heyet-i Temsiliye’nin Ankara’ya gelişi olan 27 Aralık 2003 tarihinin düşünüldüğü, uygulama metodunun ise, Jandarma Genel Komutanlığı koordinatörlüğünde Akademik merkezlerin Ankara ve İstanbul’da bulunan üniversitelerin öğretim üyeleri ile, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımı ile bir bölümü basına açık olarak icra edilecek ve sonuç bildirgesi yayınlanacak bir sempozyumun icra edilmesi şeklinde olacağı belirtilmektedir.



Söz konusu çalışmanın Hareket ve Gn.Pl.P. Başkanlıkları tarafından koordine edileceği, maliyetinin ise sempozyumun kapsamına göre değişeceği belirtilmiştir.



ÜNİVERSİTE BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI: Üniversite Bilgilendirme Çalışmalarının, Yıl boyunca ayda bir şeklinde yapılacağı, uygulama metodunun ise, Jandarma Bölge Komutanlıkları koordinatörlüğünde sorumluluk sahası içerisinde yer alan üniversitelerin katkıları ile irticai faaliyetlerin dünü, bugünü ve yarının içeren bilimsel toplantıların üniversiteler, lise ve dengi okullarda, yerel yönetimlerin katkıları ile kültür merkezlerinde icrası şeklinde olacağı belirtilmiştir. Bahse konu çalışma içerisinde yer alacak öğretim görevlilerinin önceden sağlıklı bir şekilde tespitinin önemli olduğu ve irtibata geçilecek öğretim üyelerinin biyografik istihbaratının yapılacağı anlatılmıştır.



Söz konusu çalışmanın, Hareket ve İstihbarat Başkanlıkları ile Jandarma Bölge Komutanlıkları tarafından koordine edileceği, maliyetinin ise gerçekleştirilecek olan bilimsel faaliyetlerin içeriğine göre belirleneceği belirtilmiştir.



İDARİ FAALİYETLER KAPSAMINDA;

ARMA DERGİSİNİN KARAKOL SEVİYESİNDE DAĞITILMASI: Arma Dergisinin Karakol Seviyesinde Dağıtılması çalışmasının, Yıl boyunca ayda bir şeklinde yapılacağı, uygulama metodunun ise İl Jandarma Komutanlıklarına gönderilen Arma Dergilerinin, Karakol seviyesine kadar dağıtımının sağlanması ve hazırlanan özel eklerin ise yerel kamu kurum ve kuruluşlarda, okullarda ve vatandaşların istifadesine sunulacak ortak mekanlarda kullanılması için gerekli tedbirlerin gerçekleştirilmesi şeklinde olacağı belirtilmektedir.



Söz konusu çalışmanın, İstihbarat ve Gn.Pl.P. Başkanlıkları tarafından koordine edileceği, Arma dergisinden 2500 Adet basılmış olduğu, her karakola (1) adet gönderildiği takdirde en az 5600 adet basılması gerektiği, vatandaşları bilgilendirmek maksadıyla dağıtımı düşünülür ise en az 12.000 adet basmak gerektiği belirtilmiştir.



BÖLGE KOMUTANLIKLARINDA İCRA EDİLECEK SEMİNERLER: Bölge Komutanlıklarında İcra Edilecek Seminerlerin, Yıl boyunca ve her bölge komutanlığı merkezinde asgari (2) gün süre ile yapılması, uygulama metodunun ise, Bölge Komutanlıkları merkezinde 2003 yılı Eğitim Direktifi kapsamında Erzurum ve Kayseri J.Bölge Komutanlıklarında icrası planlanan İrticai Faaliyetlerle Mücadele Seminerinin yaygınlaştırılarak tüm Bölge Komutanlıkları merkezlerinde tüm Bölge Komutanlığı personelinin katılımının yanında, Bölgeye bağlı İl Jandarma Komutanlıklarının öncelikle İstihbarat Personeli, Ter.Oly. Ks.A.leri, Milli Güvenlik Dersine öğretmen olarak seçilen subaylar ve J.İsth.Okulunda yıkıcı, bölücü ve irticai faaliyetlerle mücadele kursuna tabi tutulan subay/astsubayların iştiraki ile anılan faaliyetin icra edilmesi şeklinde olacağı belirtilmiştir.

Söz konusu çalışmanın İstihbarat ve Hareket Daire Başkanlığı tarafından koordine edileceği ve katılan personelin miktarı ve merkezden görevlendirilecek personelin günlük harcırahlarının dışında herhangi bir maliyetinin olmadığı ifade edilmiştir.



İRTİCAİ FAALİYETLERLE MÜCADELE AÇISINDAN İL VE İLÇELERİN SINIFLANDIRILMASI:İrticai Faaliyetlerle Mücadele Açısından İl ve İlçelerin Sınıflandırılması Çalışmasının, (2) ay süresince yapılacağı, uygulama metodu olarak da, İl ve İlçelerin Emniyet ve asayişe etki eden kriterleri göz önünde bulundurularak genel bir sınıflandırılmasının yapıldığı ancak irticai faaliyetler açısından herhangi bir sınıflandırmanın olmadığı ifade edilmiştir. Bazı bölgelere, il ve ilçelere süratle yönelebilmek ve bu alanda etkin bir mücadele sürdürebilmek amacıyla il ve ilçelerin sınıflandırılmasının uygun görüldüğü ifade edilmektedir.



Bu proje kapsamında her il ve ilçe sorumluluk sahasında;

-Açılan Kuran Kursu sayısı,

-İmam Hatip Okullarının öğrenci durumu,

-Nüfusa göre cami ve mescit miktarı,

-Camilerde ve mescitlerdeki toplam din görevlisi miktarı,

-İrticai yapılanma maksadıyla yürütülen bölgesel çalışmalar ve bu kapsamda değerlendirilen vakıf, dernek, pansiyon, özel okul, aş evleri gibi faaliyet yürüten kuruluş ve alanlar,

-Üniversite, fakülte, yüksek okullardaki irtica yanlısı öğrenci ve öğretim görevlisi sayısı,

-Bölgesel ve yerel yayın yapan gazete ve dergi sayısı,

-Radyo ve TV miktarı,

-Aşırı sağ ve irticai faaliyetlere meyilli siyasi partilerin aldıkları oy miktarı gibi somut kriterler üzerinden sınıflandırma yapılacağı görülmüştür.

Söz konusu çalışmanın İstihbarat, Harekat ve Gn.Pl.P. Başkanlığı tarafından yapılacağı belirtilmiştir.



SANATSAL FAALİYETLER KAPSAMINDA;

CUMHURİYET SLAYT GÖSTERİSİ: Cumhuriyet Slayt Gösterisi çalışmasının, 1 yıl boyunca, (Cumhuriyet Haftası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama programları çerçevesinde) (3) hafta olarak planlandığı,

Uygulama metodunun ise merkezi olarak hazırlanan slaytların Bölge ve İl J.K.lıkları koordinatörlüğünde il ve ilçe seviyesine kadar dağıtılmasının sağlanması, bölgesel televizyonlar ve akademik çevrelerden ve yerel yönetimlerden istifade edilmesi ile çeşitli toplantılarla konunun aktarılması şeklinde olacağı belirtilmiştir.

Söz konusu çalışmanın İstihbarat, Hrk.ve Gn.Pl.P. Başkanlıklarınca koordine edileceği belirtilmiştir.



ŞERİATIN KESTİĞİ PARMAK FOTOĞRAF SERGİSİ: Şeriatın Kestiği Parmak Fotoğraf Sergisinin, 1 yıl boyunca bir hafta süre ile yapılacağı, bu çalışmada uygulama metodunun, şeriat yönetimi uygulamalarının insan hakları, sosyal yaşam, eğitim, sağlık, kadının sosyal yaşamdaki yeri ve statüsü, adalet, kılık kıyafet gibi alanlarda yansımalarını ortaya koyacak şekilde fotoğraf sergileri açılması şeklinde olacağı anlatılmaktadır.

Söz konusu çalışmanın, İstihbarat, Harekat ve MEBS Bşk.lıkları tarafından koordine edileceği belirtilmiştir.



SONUÇ OLARAK;

Bahse konu sunumun sonuç bölümünde ise; Cumhuriyet Çalışma Grubu projesinin çok yönlü, çok kapsamlı, etkili koordineli ve dinamik bir proje olduğu, bu projenin hayata geçirilebilmesi ve devamlılığının sağlanabilmesi maksadıyla kısa vadede yapılması gereken hususların;



- “Konunun önemi, özelliği ve gizliliği açısından özel bir çalışma grubunun kurulması ve tüm çalışmaların bu grup tarafından yönlendirilmesinin uygun olacağı ve bu kapsamda sistemin devamlılığı açısından İstihbarat Başkanlığı Planlama Koordinasyon ve Güvenlik Daire Başkanlığı bünyesinde planlanan ve kuvvet yapısı planına aktarılan Özel Arşiv ve İstihbarat Kayıtları Şubesinin kadrosuz olarak faaliyete geçirilmesi”,



- Kadrosuz olarak faaliyete geçmesi teklif edilen Özel Arşiv ve İstihbarat Kayıtları Şubesinin bünyesinde asgari mesleki açıdan temayüz etmiş (2) kurmay subay, güvenilir (2) sınıf subayı, (2) astsubay ile kayıt, derleme, analiz ve değerlendirme çalışmalarında sistemin alt yapısında kullanılacak toplam (6) uzman sivil memur ve (2) V.H.K.İ.’nin İstihbarat Başkanlığı bünyesine atandırılması,



-Özel web sayfası tasarımının MEBS. Başkanlığınca süratle hazırlanarak İstihbarat Başkanlığına tesliminin sağlanması,



-İrtibata geçilecek Sivil Toplum Örgütleri, akademisyenler, bölgesel ve ulusal alanda faaliyet gösteren gazete ve gazetecilerin özel bir ekip tarafından angaje edilmesi,



-Olası saldırıları salmak ve özel web sitesini kurmak maksadıyla Ml.ve Tek.D.Başkanlığı bünyesine asgari (6) adet Bilgi İşlem Uzmanının alınması,



-Tüm bu faaliyetlerin planlanması için başlangıç olarak asgari 200.000 ABD Doları kaynak ayrılması gerektiği belirtilmiştir.



Ayrıca Özel Arşiv ve Kayıtları Şube Müdürlüğünün kurulması ve düşünülen faaliyetlerin bu şube tarafından yürütülmesi halinde; merkezi kontrol, sevk ve idare, koordine, takip ve icra açısından faaliyetlerin daha etkin yürütülebileceğinin değerlendirildiği belirtilmektedir.

Son olarak Jandarma Genel Komutanlığına bağlı Planlama Koordinasyon Güvenlik ve Daire Başkanlığı’na bağlı birimlerin gösterildiği bir şema ile sunumun bitirildiği görülmüştür.



DEĞERLENDİRME: Bu noktaya kadar Cumhuriyet Çalışma Grubunun kuruluşu, teşkilatlanması, planlı faaliyetleri ve bu faaliyetlerin nasıl, ne şekilde ve hangi yöntemlerle uygulanacağı, geleceğe dönük perspektifleri ve bu çalışmaların maliyetinin neler olduğu belirtilmiştir.



Cumhuriyet Çalışma grubunun kuruluşu, teşkilatlanması, faaliyetleri, geleceğe yönelik perspektifleri ve bu çalışmaların ekonomik maliyetlerine ve bu maliyetlerin nasıl karşılandığına bakıldığında, şüpheli Mehmet Şener ERUYGUR’un Jandarma Genel Komutanı olduğu dönemde, devletin kendisine verdiği imkan ve yetkileri tamamen kötüye kullanarak ERGENEKON Terör örgütünün amaç ve hedefleri doğrultusunda kullandığı ve örgütün amaçları doğrultusunda görev yaptığı kurum içerisinde, diğer şüphelilerle birlikte illegal bir yapılanma oluşturduğu ve bu yapılanma ile örgütün temel hedef ve yöntemlerinden birisi olan ülkede askeri müdahaleye zemin oluşturma faaliyetlerini sürdürdüğü, tüm bu faaliyetleri de yine emir ve kontrolünde olan devletin ödeneklerinden yaptığı,planlarda gizliliğin öne çıkarılarak,gönderilecek mektup ve sms’lerin kaynağının gizleneceği,yine televizyon,gazete ve panolarda yapılacak propagandaların gizlenmiş güvenilir elemanlar veya kendilerinin belirledikleri sivil toplum kuruluşlarınca yapılmasının detaylandırıldığı anlaşılmaktadır..

Bundan sonraki sunumlarda ise Cumhuriyet Çalışma Grubunun planladığı eylem ve faaliyetlerin nasıl ve ne şekilde gerçekleştirildiğinin anlatıldığı görülmüştür.