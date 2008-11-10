Darbe tehdidi bu kez Chavez'den geldi

Chavez: Oligarşinin yeniden gelmesine izin verirseniz halkımızı korumak için tanklara başvurmak en iyisi olabilir



İktidarı boyunca çeşitli darbe ve darbe girişimleri atlatan; hatta 2002 yılında ordu baskısıyla istifa edip 48 saat sonra halk desteğiyle yeniden koltuğuna oturan Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, 23 Kasım'da yapılacak yerel seçimlere birkaç hafta kala, kaybetmesi durumunda orduya başvurabileceği tehdidinde bulundu.



Ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Carabobo kentinde yapılan mitingde konuşan Chavez, “Oligarşinin yeniden iktidara gelmesine izin verirseniz, halkımızı ve Bolivarcı devrimci hükümeti korumak için tanklara başvurmak en iyisi olabilir” diye konuştu.



Anketler Chavez'e zafer gösteriyor



Venezuela'da yapılan son anketler, yerel seçimlerde, Chavez'in ülke genelinde yeni zafer kazanacağını gösterirken, bazı önemli kentlerde kaybedebileceğini ortaya koyuyor. Ülkede geçen yıl yapılan referandumda, sosyalist ekonomi programının ve başkanın defalarca yeniden seçilmesine olanak sağlayan anayasa değişikliği oylamasını kaybeden Chavez için, vali, belediye başkanı ve yerel yardımcılarının seçileceği yerel seçimler çok büyük önem taşıyor.



Venezuela'nın, koyu ABD karşıtlığıyla da bilinen sosyalist lideri Chavez, öngörüldüğü gibi seçimlerden güçlü çıkarsa, referandumda küçük bir oy farkıyla kaybettiği yeniden seçilebilme yolunu açmış olacak.

