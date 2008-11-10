T24 LogoT24 Logo
Dünya

Darbe tehdidi bu kez Chavez'den geldi

İktidarı boyunca çeşitli darbe girişimleri atlatan Venezuela lideri Chavez, "Oligarşinin yeniden gelmesine izin verirseniz halkımızı korumak için tanklara başvurmak en iyisi olabilir" dedi

10 Kasım 2008 02:00

Chavez: Oligarşinin yeniden gelmesine izin verirseniz halkımızı korumak için tanklara başvurmak en iyisi olabilir

İktidarı boyunca çeşitli darbe ve darbe girişimleri atlatan; hatta 2002 yılında ordu baskısıyla istifa edip 48 saat sonra halk desteğiyle yeniden koltuğuna oturan Venezuela Devlet Başkanı Hugo Chavez, 23 Kasım'da yapılacak yerel seçimlere birkaç hafta kala, kaybetmesi durumunda orduya başvurabileceği tehdidinde bulundu.

Ülkenin kuzeydoğusunda bulunan Carabobo kentinde yapılan mitingde konuşan Chavez, “Oligarşinin yeniden iktidara gelmesine izin verirseniz, halkımızı ve Bolivarcı devrimci hükümeti korumak için tanklara başvurmak en iyisi olabilir” diye konuştu.

Anketler Chavez'e zafer gösteriyor

Venezuela'da yapılan son anketler, yerel seçimlerde, Chavez'in ülke genelinde yeni zafer kazanacağını gösterirken, bazı önemli kentlerde kaybedebileceğini ortaya koyuyor. Ülkede geçen yıl yapılan referandumda, sosyalist ekonomi programının ve başkanın defalarca yeniden seçilmesine olanak sağlayan anayasa değişikliği oylamasını kaybeden Chavez için, vali, belediye başkanı ve yerel yardımcılarının seçileceği yerel seçimler çok büyük önem taşıyor. 

Venezuela'nın, koyu ABD karşıtlığıyla da bilinen sosyalist lideri Chavez, öngörüldüğü gibi seçimlerden güçlü çıkarsa, referandumda küçük bir oy farkıyla kaybettiği yeniden seçilebilme yolunu açmış olacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24