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Darbe şüphesi tutuklattı

Manisalı ile 3 eski rektörün tutuklanma gerekçesi: Darbeye teşebbüs suçunu işledikleri yönünde kuvvetli olgular

17 Nisan 2009 03:00

"Ergenekon" soruşturması kapsamında tutuklanan Prof. Dr. Erol Manisalı ile 3 eski rektörün, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "yasa dışı terör örgütü üyesi olmak" suçlarını işledikleri yönünde "kuvvetli suç şüphesi varlığını gösteren olgular bulunduğu" gerekçesiyle tutuklandıkları öğrenildi.

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Özel yetkili cumhuriyet savcılarınca yapılan sorgulamalarının ardından tutuklanma istemiyle İstanbul Nöbetçi 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen ve ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanan, eski 19 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ferit Bernay, eski Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Abbas Yurtkuran, eski İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu ile İstanbul Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Erol Manisalı'nın, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "yasa dışı terör örgütü üyesi olmak" suçlarını işledikleri yönünde "kuvvetli suç şüphesi varlığını gösteren olguların bulunması" dolayısıyla tutuklandıkları belirtildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşe Yüksel, Ömer Sadun Okyıltırık ve Hamdi Gökhan Ecevit'in ise "yasa dışı terör örgütü üyesi olmak suç şüphesi" gerekçesiyle tutuklandıkları öğrenildi.

Bu arada mahkemece sorgulanan şüphelilere, "Ergenekon" kovuşturması ve soruşturması sırasında şüpheli olarak adı geçen şahısları tanıyıp tanımadıklarının sorulduğu bildirildi.


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