Darbe soruşturmasından gözaltına alınan öğretmen, nezarethanedeki 13’üncü gününde hayatını kaybetti!

Darbe girişimi soruşturması kapsamında 23 Temmuz’da İstanbul Ümraniye’de gözaltına alınan Gökhan Açıkkolu (42), nezarethanedeki 13’üncü gününde rahatsızlanınca kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre, Açıkkolu’nun ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

Ümraniye'de gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Açıkkolu’nun ölümüne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Ümraniye’de oturan Gökhan Açıkkolu’nun soruşturma kapsamında, 23 Temmuz’da saat 23.00 sıralarında gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldüğü ifade edildi. Açıkkolu’nun gözaltına alındığı tarihten itibaren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü nezaretinde 24 saat esası ile gözaltı, darp, cebir raporu aldırılmak suretiyle, adliye sevk edilmesi beklenirken, 28 Temmuz’da rahatsızlandığını beyan etmesi üzerine 112 Acil Servis ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldüğü belirtildi.

Hastaneden nezarethaneye

Açıklamada “Hastanede yapılan muayene sonrasında nezarethanede kalmasında sakınca olmadığının belirtilmesi üzerine yeniden nezarethane getirilmiştir. Ancak 05 Ağustos 2016’da 04.45 sıralarında tekrar rahatsızlandığının haber alınması üzerine Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne acilen intikal ettirilmiştir” dendi. Cenazesi adli tıpa kaldırılan Açıkkolu’nu kaybetmenin acısını yaşayan anne Asya Açıkkolu, “Darbe gecesi ‘olur mu öyle şey’ diyerek bayrağını kendi astı balkona. Onun kadar vatansever yok bu dünyada. Suçu günahı yoktu evladımın. Çaresiz kaldık. Benim yavrumu geri versinler” dedi. Baba Ayhan Açıkkolu “FETÖ nedir ne tanırız ne biliriz. Sadece bir zaman öğretmenlik yapmıştı orada. Zamanında cumhurbaşkanımızın kendisi de kandırılmış e biz de kandırıldık belki” diye tepki gösterdi.