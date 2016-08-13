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Darbe soruşturması kapsamında toplam 76 bin 597 kişi açığa alındı, 4 bin 897 kişi memuriyetten çıkarıldı

"Bunların 3 binden fazlası asker, bir kısmı hakim, bir kısmı da sivil memur"

13 Ağustos 2016 17:17

Başbakan Binali Yıldırım, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında  76 bin 597 kişinin açığa alındığını, 4 bin 897 kişinin de memuriyetten çıkarıldığını açıkladı.

Gazetelerin genel yayın yönetmenlerini kabul eden Yıldırım'ın açıklamalarının ilgili bölümü şöyle:

"Örgütten olanlarla direkt ilişkisi olmayanları ayırmakta zorluklar var ama hatasız iş yapmak için çok çaba harcıyoruz. Bunların kendi iletişim ağları var. 50 bin kişilik bir yapı. Direk örgütte olanlarla hasbel kader bulaşmış olanları titizlikle ayıracağız. Elimizdeki bilgiler sınırlı ama biz minimum hata ile normalleşme için çaba harcıyoruz. Asker, sivil bürokrasi, iş dünyasından olanları belirliyoruz. Açığa alınan 76 bin 597 kişi. Memuriyetten çıkartılan 4 bin 897 kişi. Bunların 3 binden fazlası asker, bir kısmı hakim, bir kısmı da sivil memur. Hem açığa alınanlar hem de memuriyetten çıkartılanların toplamı 81 bin 494 kişi. Bunların kendi kurdukları iletişim ağları var, özel. Yani hiç kimsenin kullanmadığı bir iletişim altyapısı kurmuşlar. O iletişim altyapısında 50 binin üzerinde isim var. Bunların üzerine gidiliyor"

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