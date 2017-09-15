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Darbe şehidi Önder Güzel'in adı polis eğitim merkezine verildi

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA) - ANKARA'nın Gölbaşı İlçesi'nde 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan saldırıda şehit olan Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı 46 yaşındaki Önder Güzel'in adı, memleketi Aksaray'daki Pol

15 Eylül 2017 02:38

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA) - ANKARA\'nın Gölbaşı İlçesi\'nde 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Harekat Daire Başkanlığı\'na yapılan saldırıda şehit olan Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı 46 yaşındaki Önder Güzel\'in adı, memleketi Aksaray\'daki Polis Meslek Eğitim Merkezi\'ne verildi.
Aksaray Polis Meslek Eğitim Merkezi\'nde düzenlenen törene Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ile şehit Önder Güzel\'in ailesi ve diğer şehit aileleri katıldı. Hain darbe girişiminin emeline ulaşmadan engellendiğini ifade eden Selami Altınok, \'\'15 Temmuz gecesi FETO unsurlarının gerçekleştirmek istedikleri hain darbe girişimi de bu ihanet silsilesinin son ve belki de en alçak halkası olmuştur. Binbir zahmet ve emekle milletine hizmet etsin diye yetiştirilen ve devletine değil de bir mensuba bağlanmış FETÖ tarafından devşirilmiş hainler, vatandaşlarımıza, polisimize bomba atmış, kurşun sıkmış ve başta gazi meclisimiz olmak üzere devletimizin en önemli kurumlarına saldırma alçaklığını göstermişlerdir’’ dedi.
Törende Altınok, şehit ailelerine plaket verdi. Aksaray Polis Meslek Eğitim Merkezi\'nin adı Şehit Önder Güzel Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü olarak değiştirildi. 

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