T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Darbe planlarının yapıldığı villa bulundu" iddiası

Villadaki toplantılara Adil Öksüz'ün de katıldığı belirtildi

17 Ağustos 2016 09:36

Türkiye’nin birçok ilinde ardı ardına yapılan operasyonlar sonucu gözaltına alınan ve darbecilikle suçlanan komutanların verdikleri ifadelerin yanı sıra, İzmir polisinin yaptığı araştırmalar sonucu Ankara Çankaya Çayyolu’nda bulunan 2 katlı villada toplantıların yapıldığı iddia edildi.

Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre, 'FETÖ'nün 'hava kuvvetleri imamı' olduğu ileri sürülen Adil Öksüz’ün katıldığı toplantılarda, darbenin planları ve darbenin yapılacağı günün belirlendiği iddia edildi. 8 Temmuz günü yapılan toplantıdan sonra Adil Öksüz’ün darbe planlarını Amerika’ya Gülen’e onaylatmaya götürdüğü öne sürüldü.

Yapılan tespitlerden sonra Ankara polisinin belirlenen villada incelemelerde bulunduğu ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini topladığı öğrenildi.

 

Danışmanlık şirketi 1 ay önce taşınmış

 

Toplantının yapıldığı villada faaliyet gösterdiği belirlenen danış- manlık şirketinin 1 ay önce taşındığı öğrenildi. Şirketin sökülen tabelasının kapının yanındaki yeri belli oluyor. Villa kapısındaki alarm sistemi dikkat çekiyor.

Darbecilerin toplantı yaptığı villanın çevresindeki villaların birçoğunun da boş olduğu görülüyor. Villanın bitişiğinde bulunan çocuk yuvasının yetkilileri, binada toplantı yapıldığına dair bilgilerinin olmadığını, şüpheli bir duruma rastlamadıklarını söyledi. Bölgedeki villalarda kiraların ise 3-5 bin lira arasında olduğu öğrenildi. 

 

ETİKETLER

darbe girişimiAnkaravilla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24