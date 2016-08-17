"Darbe planlarının yapıldığı villa bulundu" iddiası

Türkiye’nin birçok ilinde ardı ardına yapılan operasyonlar sonucu gözaltına alınan ve darbecilikle suçlanan komutanların verdikleri ifadelerin yanı sıra, İzmir polisinin yaptığı araştırmalar sonucu Ankara Çankaya Çayyolu’nda bulunan 2 katlı villada toplantıların yapıldığı iddia edildi.

Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre, 'FETÖ'nün 'hava kuvvetleri imamı' olduğu ileri sürülen Adil Öksüz’ün katıldığı toplantılarda, darbenin planları ve darbenin yapılacağı günün belirlendiği iddia edildi. 8 Temmuz günü yapılan toplantıdan sonra Adil Öksüz’ün darbe planlarını Amerika’ya Gülen’e onaylatmaya götürdüğü öne sürüldü.

Yapılan tespitlerden sonra Ankara polisinin belirlenen villada incelemelerde bulunduğu ve çevredeki güvenlik kamera görüntülerini topladığı öğrenildi.

Danışmanlık şirketi 1 ay önce taşınmış

Toplantının yapıldığı villada faaliyet gösterdiği belirlenen danış- manlık şirketinin 1 ay önce taşındığı öğrenildi. Şirketin sökülen tabelasının kapının yanındaki yeri belli oluyor. Villa kapısındaki alarm sistemi dikkat çekiyor.

Darbecilerin toplantı yaptığı villanın çevresindeki villaların birçoğunun da boş olduğu görülüyor. Villanın bitişiğinde bulunan çocuk yuvasının yetkilileri, binada toplantı yapıldığına dair bilgilerinin olmadığını, şüpheli bir duruma rastlamadıklarını söyledi. Bölgedeki villalarda kiraların ise 3-5 bin lira arasında olduğu öğrenildi.