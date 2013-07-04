Mısır'da Mursi gitti, borsa yükseldi

Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin darbeyle görevden uzaklaştırılıp, ordunun yönetime geçmesinin ardından ülke borsası, adeta uçuşa geçti. Dünkü seansı yüzde 0.3'lük sınırlı geri çekilme ile tamamlayan Mısır Borsası'nda EGX-30 endeksi yüzde 6,4 artışla açıldı. 5.288 puana gelen endeks ayın en yüksek seviyesine gelmiş oldu.

Tam tersini bekliyorduk

Finansal danışmanlık şirketi Capital Economics’in gelişen piyasalar ekonomisti William Jackson, Mısır borsasındaki yükselişi şaşkınlıkla karşıladığını ifade etti. Amerikan CNBC televizyonunun yayınına katılan Jackson, “Ordudan gelen ültimatom ve Tahrir Meydanı’nda devam eden ayaklamanın ardından, borsada çöküş bekledik ama böyle olmadı” dedi. Jackson, “Duruma daha geniş çerçevede bakacak olursak, böyle belirsizliğin had safhada olduğu durumlarda piyasalar aşırı dalgalı olabiliyor. Bugün iyi olan algı yarın tam tersi değişebilir” dedi.

Yerli yatırımcı destekledi

Standard Bank Afrika Araştırma Müdürü Stephen Bailey-Smith de, Mısır borsasındaki yükselişin daha çok yerli yatırımcı destekli olduğunu, yabancı yatırımcıların çok ilgi göstermediğini ifade etti. Bailey-Smith, “Yerli yatırımcılar arasında Mursi’nin tutumunun borsayı desteklediği algısının uzun ya da kısa vadeli olacağını şimdiden tahmin etmek zor” dedi.