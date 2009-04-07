Darbe konuşması bile hazırlanmış

Ergenekon örgütünün, planladığı darbenin hemen ardından nasıl bir strateji izleyeceği ikinci iddianameyle ortaya çıktı.



Ergenekon tutuklusu olan Kuvayı Milliye Derneği Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Ali Özoğlu'na ait bilgisayardan çıkan belgelere göre, örgüt darbe sonrası yapacaklarını en ince ayrıntısına kadar yazılı hale getirmiş. Zaman gazetesinin haberine göre, planlar arasında havaalanlarının kapatılması, eczane ve hastanelere müdahale edilmesi, cumhurbaşkanı, başbakan ve milletvekillerinin maaşlarının asgari ücrete düşürülmesi, özelleştirilmiş kurumların yabancıların elinden alınarak tekrar devlet kurumu haline getirilmesi de bulunuyor.



Örgüt, darbeyi gerçekleştirdikten hemen sonra tüm illerdeki valileri görevden alarak, yerlerine il jandarma alay komutanları getirmeyi planlıyor. Ardından belediyelere ve tüm siyasi partilere girişlerin yasaklanması düşünülüyor. Örgüt, direnen sağlık personeline de ağır yaptırımlar getirecekti. Ele geçirilen belgelerde, "Zorluk çıkaran hastane müdürü ve başhekim derhal görevden alınacak, doktorlar meslekten atılacak. Eczaneler kapatılacak, eczacılık ruhsatı iptal edilecek." ifadeleri dikkat çekiyor. Darbenin ilk üç günü bazı kanalların uydu bağlantılarının iptal edilmesi ve darbeden sonra seyahat özgürlüğü de tamamen kaldırılması, alınacak tedbirlerin arasında sayılıyor. Darbenin ilk anından itibaren Türkiye'deki tüm havayolu uçuşları durdurularak, havalimanları kapatılırken, tüm vizeler iptal edilecekti. Sadece darbenin hemen ardından bir saat içinde olacak uçuşlara izin verilecekti.



Konuşma bile hazır



Durmuş Ali Özoğlu'nun bilgisayarından çıkan bir başka önemli bilgi de darbe sonrası kurulacak olan 61. hükümetin izleyeceği yol haritasıydı. Milli Demokrat Halkın Partisi (MDHP) genel başkanı olarak bilinen avukat Yusuf Erikel ile birlikte hazırlandığı iddia edilen ve hükümeti kuracak kişinin ifadelerinin yer aldığı belgede şu kısımlar dikkat çekiyor: "Saat 21.30 civarında Ankara'da Anıtkabir'de yasaklanacak bir 3 yolda Ankaralılara hitap edeyim. Ve halkla bütünleşelim. Bir manada da Atatürk'e gelen milyonlarla bağlılık sunarak işe başlayayım."



Darbe sonrası saat 22.30'da Bakanlar Kurulu toplantısı yapılması planlanıyor. Darbe hükümeti ise 24.00'te halka açıklanacak. Ayrıca en geç 3 güne kadar yazımı tamamlanan hükümet programı cumhurbaşkanının onayına sunulacak, her bakanlığın tüm birimleri kendilerine ait mevzuat ve sair hukuki yapılanmaları düzenleyecekti. Bu arada en ideal anayasa taslağı hazırlanırken, tüm kanunlar da sözde en ideal düzenlemelere tabi tutulacaktı.



Ergenekon silahlı terör örgütü, planladığı darbe sonrasında Meclis'i dikkate almayacağını da açık bir şekilde anlatıyor: "Yasamada sistem olarak Bakanlar Kurulu kararnameleri ile yasama işlemleri yapılır. Aynı kanunlar gibi cumhurbaşkanının onayıyla yürürlüğe girer. Bu aşamada Meclis'e de gerek kalmaz. Olağanüstü durumlarda zaten Meclis hükümete aynı yetkiyi vermektedir. Tüm dünyada bu böyledir."



Siyasilerin maaşları asgari ücrete çekilecek!



Darbe sonrasının adım adım planlandığı süreçte gerçekleştirilecekler özetle şöyle sıralanmış:



- Tüm belediye başkanlıkları ile siyasi partilere girişler yasaklanacak.



- Siyasi partiler mali ve hukuki incelemelere tabi tutulacak.



- Özelleşen devlet kurumlarına yeni amir atanacak, imzalamadığı hiçbir işlem geçerli olmayacak.



- Darbe döneminde bazı kanallar üç günlüğüne uydudan men edilecek.



- Günlük 800 YTL dışında kimse bankadan para çekemeyecek, internetten dahi işlem yapamayacak.



- Siyasilerin VİP hakları kalkacak ve maaşları asgari ücretten ödenecek.



- Direnen başhekim derhal görevden alınacak, doktor memuriyetten atılacak, eczane kapatılacak.



- Tüm uçuşlar iptal edilecek, havalimanı kapatılacaktır. Tüm seferler ve tüm vizeler iptal edilecek.



- Ülkeye giriş ve çıkışlar yasaklanacak ve havalimanlarına Türk uçakları dışında ne uçak inecek ne de herhangi bir uçak kalkacak.