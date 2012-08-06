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Darbe Komisyonu'ndan 28 Şubat için medya patronlarına ve yazarlara davet

İdris Şahin ve alt komisyon başkanları bugün uzun bir toplantıyla dinleneceklerin listesini belirledi

06 Ağustos 2012 21:38

- Hülya Karabağlı

Ankara

TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu, medya patronları ve bazı yazarlara davetiye çıkardı.  Medya patronları ve yazarlar içinde Aydın Doğan, Dinç Bilgin,  Zafer Mutlu, Ertuğrul Özkök dinlenecek isimler arasında. Siyasilerden ise Ekim ayının ilk haftasında  Tansu Çiller bulunuyor.

İdris Şahin ve alt komisyon başkanları bugün uzun  bir toplantıyla  dinleneceklerin  listesini belirledi.    Tutuklu askerler, siyasiler ve istihbaratçılar cezaevinde dinlenilecek. Çevik Bir, Teoman Koman, Mehmet Ağar, Hanefi Avcı dinlenilecek isimler arasında.  İdris Şahin,   Silivri’de iki  gün ifade veren   eski Genelkurmay  Başkanı  Orgeneral  Hilmi  Özkök’ün  dinlenip dinlenilmeyeceği  sorusuna  “ hayır dinlemeyeceğiz” yanıtı verdi.

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