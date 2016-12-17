Darbe Komisyonu Üyesi Erdoğan: Başbakanlık magazin birifing verdi, MİT Müsteşarı diğer komisyona da gelmemişti

15 Temmuz Darbe Girişimi Araştırma Komisyonu’nun MHP’li Üyesi Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamasından sonra AKP’nin hür iradesiyle bu Komisyonun süresini uzatacağını sanmadığını söyledi. Erdoğan,“ Cumhurbaşkanının bu talimatından sonra anlaşılıyor ki Komisyon süre uzatımı alamaz. Ak Parti’nin iradesi artık bundan sonra ipotek altına alınmıştır” demişti.



“Başbakanlık magazin birifing verdi”



Darbenin ortaya çıkarılmasında dinlenmesi gereken isimlerden MİT Müsteşarının bu komisyona gelmediğini ve daha önce de ısrarlı davete rağmen Meclis’in Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu’na gitmediğini anlatan Erdoğan, “Türkiye’deki istihbaratın hafızası Başbakanlıkta tutulur dedik, Başbakanlık geldi bize magazin bir brifing verdi” dedi.



“Mehmet Dişli dinlenecek mi”?



MHP’li Erdoğan T24’e, Darbenin önemli isimlerini dinlemediklerini söyledi. Darbe bildirisini yayımlayan ‘Yurtta Sulh Konseyi’nin isimlerini öğrenemediklerini anlatan Erdoğan, “MİT Müsteşarı, Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları, cezaevindeki özellikle o yurtta sulh konseyi adına imza atan Mehmet Partigöç ve Genelkurmay Başkanını hem derdest edip akıncıya götüren hem de oradan tekrar Çankaya Köşkü’ne getiren ve kardeşi hâlâ Ak Parti’de görev yapmaya devam eden Mehmet Dişli’yi dinleyecek miyiz, dinlemeyecek miyiz komisyon buna cevap vermeli” diye konuştu,

Erdoğan’ın son toplantıda tutanaklara yansıyan konuşması şöyle:

“15 Temmuz'da yaşanan darbe girişiminin sebepleri, gelişimi, 15 Temmuz gecesi ve bundan sonra yeni bir 15 Temmuz yaşanmaması için Türkiye'nin alması gereken tedbirleri ortaya koymak. Bu manada da, bu Komisyona dinleme konusunda en az isim listesi veren kişi benim. Bunları ortak olarak belirleyelim. Bu Fetullahçı Terör Örgütü yapılanması devletin bütün kurumlarına, ordusuna, yargısına, emniyetine bu kadar uzun süre nasıl yerleşmiştir? Mesela bununla ilgili “Başbakanlık bize bir brifing versin, Türkiye’deki istihbaratın hafızası Başbakanlıkta tutulur.” dedik, Başbakanlık geldi bize magazin bir brifing verdi.

Ondan sonra, bu işin mali ayağını muhakkak ortaya çıkartmak lazım. ‘Bütün terör örgütleri gibi FETÖ de çok büyük bir mali kaynak kullanmıştır.’ dedik, bu nasıl ortaya çıkartılacaksa… Bu konuda yaptığımız nedir arkadaşlar? Fetullahçı Terör Örgütü’nün mali kaynaklarının ortaya çıkartıldığını Komisyon üyeleri olarak kabul ediyor musunuz? Siyasi ayağı bunun nereye gitmektedir? Bununla ilgili biz ortaya bir şey çıkartabildik mi? Efendime söyleyeyim, yurtta sulh konseyinin kimlerden oluştuğunu ortaya çıkartabildik mi? Biraz kendimizi de sorgulayalım, biz bu millete hesap vereceğiz.

Koca koca Genelkurmay Başkanları geldi burada dedi ki: “Biz, şimdiye kadar yaptığımız Yüksek Askerî Şûra kararlarıyla ihraç olaylarında MİT’in raporlarını esas aldık, bununla ilgili bize bir tane rapor gelmedi.” Şimdi, ya bu Genelkurmay Başkanları yalan söyledi burada ya da MİT o istihbaratı vermedi. Bunun ne olduğunu ortaya koyacağımızda bizim muhatabımız kimdir arkadaşlar?”