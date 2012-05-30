Darbe komisyonu Süleyman Demirel ve Rahşan Ecevit’i dinleyecek

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Sözcüsü İdris Şahin, Eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Hüsamettin Cindoruk, Rahşan Ecevit ve Ahmet İsvan dahil altı kişinin dinleneceğini açıkladı.

Darbeleri Araştırma Komisyonu Sözcüsü İdris Şahin, komisyonda ilk etapta "ivedilikle" dinlenecek 6 ismin belirlendiğini açıkladı.

Eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, eski Başbakan Bülent Ecevit’in eşi Rahşan Ecevit, Hüsamettin Cindoruk, Numan Esin, Ahmet Er ve Ahmet İsfan’ın bilgisine başvurulacak.

Bu kişilerin önümüzdeki günlerde komisyona bilgi vermesi bekleniyor.

Şahin, söz konusu 6 kişiyi istedikleri takdirde evlerinde de ziyaret edebileceklerini söyledi.