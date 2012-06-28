Darbe Komisyonu Kemal Derviş'i çağırdı!

Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu sürpriz bir kararla, 2001 krizinin ardından dönemin Başbakanı Bülent Ecevit tarafından Türkiye’ye davet edilerek ekonominin patronluğuna getirilen Kemal Derviş’i de çağırarak dinleme kararı aldı.

hürriyet.com.tr'de yer alan habere göre; Komisyon bu kararı, dün dinlediği ANAP’lı eski Bakan Güneş Taner’in Derviş’i hedef alan açıklamalarının sonrasında aldı.

'Derviş’in eşine bakın'

Taner, Dolmabahçe Sarayı’nda bir araya geldiği komisyon üyelerine 2001 krizini işaret ederek, “Ekonomi bozulunca Kemal Derviş diye birini getirdiler. IMF’den 40 milyar dolar borç alıp bankalara dağıttılar. Bu paraları kimlere dağıttılar, kim nasıl zenginleşti siz asıl ona bakın. Ayrıca, Derviş yanında ‘eşim’ dediği bir kadını getirdi, o kadın kim ona da bakın” dedi. Komisyon üyelerinin, “Biliyorsanız siz söyleyin” sözleri üzerine Taner, “Benim söylemem doğru olmaz. O paralara ilişkin bilgileri resmi kanallardan öğrenin, kayıtları vardır” dedi. Taner, Türkbank’ın satışı nedeniyle Yüce Divan’da yargılanmasına ilişkin de, “Ben çıktım Yüce Divan’da hesabımı vererek aklandım, orada bir usulsüzlük yoktu, benim bir sorumluluğum da yoktu” diye konuştu.

'Demirel darbeyi önledi'

28 Şubat için “darbedir” diyen Taner, “Demirel de her şeyin içindeydi, ama kendisi fiili bir darbe olmasını önlemiştir” dedi. Taner, darbelerin nedenine ilişkin de, “Üç ayağı vardır. Askerlerin ekonomik standartları bozulmaya başlarsa alttan alta kıpırdanmaya başlarlar. Önce basını kullanırlar, sonra siyasetçilerin kusurlarını fısıldamaya, yaymaya başlarlar, ahengin bozulduğunu söylerler, sonra Dışişleri bürokratalarını devreye sokarak dış bağlantılarını sağlarlar, sonra da teşebbüse geçerler” dedi.