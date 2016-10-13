Darbe Komisyonu beş eski Genelkurmay Başkanı'nı da dinleyecek

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimini araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, ekim ayında dinleyeceği isimleri belirledi. Listede eski Genelkurmay Başkanları Hilmi Özkök, Yaşar Büyükanıt, Işık Koşaner, İlker Başbuğ ve Necdet Özel de yer aldı.

Listede Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın girişimi haber aldığını söylediği eniştesi Ziya İlgen de, girişimi 14 Temmuz’da Türkiye’ye bildirdiğini söyleyen Rusya Devlet Başkanı Putin’in danışmanı Alexandr Gudin de var.

Ayrıca listede eski Genelkurmay Başkanları Yaşar Büyükanıt, Hilmi Özkök, Işık Koşaner, İlker Başbuğ, Necdet Özel ve Genelkurmay 2. Başkanı Ümit Dündar, eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak ve eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Arslan da yer alıyor.

Komisyonun dinleyeceği isimler şöyle:



18 Ekim

Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, eski İçişleri Bakanları Efkan Ala ve Mehmet Ağar.

19 Ekim



Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin.



20 Ekim



Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş, eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu.



25 Ekim



Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gülten Kışanak, Eski Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar.



26 Ekim



Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Işık Koşaner, eski Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Aslan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanı Aleksandr Dugin.



27 Ekim



Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eniştesi Ziya İlgen.