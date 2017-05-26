Darbe Komisyonu Başkanı: FETÖ tek partiye irtibatlı değil, iktidara yakın durmuşlar; Gülen CHP'ye bağış yapmış

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanı Reşat Petek, Gülen cemaatine yönelik olarak başlatılan soruşturmaların "siyasî kanada uzanmadığı" yolundaki eleştirilere tepki gösterdi.

"Gerçekten FETÖ ile ilgili tespitlerde sadece herhangi bir siyasi parti ile irtibatlı, ona yakın, diğerlerinden uzak bir tespitte bulunmadık. İktidardaki partilere yakın davranıp, devlet üst organlarına sızmak için siyaseti kullanma yoluna gittikleri anlaşılmaktadır" diyen Petek, darbe girişiminin planlayıcısı olmakla suçlanan Fethullah Gülen'in 1967 yılında CHP'ye 5 bin lira bağışta bulunduğunu ifade etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu tarafından hazırlanan 661 sayfalık "taslak rapor", bugün (26 Mayıs 2017) açıklandı.

Raporun detaylarını basın mensupları ile paylaşan Petek, "Darbe girişiminin önceden haber alınamaması bir istihbarat zaafıdır ancak pilot subayın MİT'e giderek verdiği istihbarat darbenin öne çekilmesini ve başarısız olmasını sağlamıştır" diye konuştu.

"15 Temmuz hadisesinin arkasında FETÖ'nün bulunduğu açık ve net bir şekilde ortaya konmuştur" diyen Petek, "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiği halk oylamasına giden süreçte çalışmalara yoğunluk veremediklerini söyledi. Petek, raporun 4 ay 15 günde hazırlandığını ifade etti.

Reşat Petek'in açıklamasından satır başları şöyle:

"Darbe girişiminden önceki genel durum, olaylar, bastırma olayında rol alan kişiler, kurumlar ve aktörler anlatılmıştır. Raporun sonuna koyduğumuz bazı kavramlar,FETÖ'ye menup kişilerin kullandığı kavramlar. Bunu da terminoloji olarak belirttik. FETÖ yarım asırdır darbe için hazırlık yapmış"

Raporun gecikme nedenleri

"Gecikme eleştirisi, ilave sürede alınmadı şeklinde bunu soranlar penceresinde haklılık payı olan eleştiriler oldu. Gizlilik duvarının arkasına saklanan bu hain yapıyı araştırmak takdir edersiniz ki pek çok zorluğu da beraberinde getirmektedir. Çok miktarda belge geldi ama bunları komisyon toplantılarında sadece biz, şu kurumdan şu rapor tarafından geldi şeklinde bildirik ama o raporlar çok kapsamlı raporlar. Hassasiyetle inceleyip neleri alabiliriz dedik, bu zamanımızı aldı arkadaşlar. Yurtta Sulh Konseyi olarak anılan 221 kişilik dava devam ediyor. 38 sanık konsey olarak belirlenen isimler. Biz çalışmalarımızı tamamladığımızda işin yargı bağlamında bilgiler bize soruşturmanın gizliliği gereği pekçoğu gelmiyordu. Bu süreç de bizim çalışmalarımızı bir anlamda sürekli güncelleme yapmamızı gerektirdi." Bu süreçte siyasi çalışmalarımızla doğrudan ilgilenmek durumunda olduğumuzdan yaklaşık 3.5 ay çalışmalara yoğunluk veremememize neden oldu. Raporun 4 ay 15 gün gibi bir sürede tamamlanmış olduğunu da ifade etmeliyim.

"15 Temmuz'un arkasında FETÖ var"

15 Temmuz hadisesiniz arkasında FETÖ'nün bulunduğu kesin olarak ortaya konuşmuştur. Hiçkimse hakkında komisyonumuzca suç isnatı söz konusu değildir. Bu bir iddianame değildir, bu bir araştırma komisyonu raporudur. FETÖ'nün hain darbe girişimi ile ilgili özet birkaç şey söylemek istiyorum; DArbe girişiminin arkasında FETÖ'nün olduğunu somut delillerle söylemeye çalıştık ama bugün tereddüte imkan vermeyecek şekilde bilgi, belge ve dokümana ulaşmış bulunuyoruz. İletişim kayıtları, özel iletişim programları, devam eden yargılamalarda yeni yeni ortaya çıkan beyanlar, tutuklu yargılanan sanıkların Pensilvanya'dan yeni yeni verilen talimatlar, örgüt mensuplarına moral veren nitelikteki örgütün sözde lideri Fetullah Gülen'in açıklamaları.

Rapordaki beyanlar

"Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni bombalarla hedef alan Müslim Macit'in beyanı var. "Bizim, yani hizmet hareketinin darbe yaptığımızı biliyordum, bilerek ateş yaptım" diyor. Külliyenin bombalanması eylemini gerçekleştiren fail, sanık, FETÖ mensubu olduğunu ikrar ile, yani suç kastının kendisinde varlığını ilan eden beyanla 'biliyordum' şeklinde beyanı var."

"Keşke albay olsaymışım" açıklaması

"FETÖ'nün legal alanlarının bile aslında illegal olduğu, Osman Özsoy'un darbeden 1 ay önce tv kanalında "Türkiye Kuzey Kore'ye döner mi" temalı konuşmada, "Yakında darbe olacağını" iddia etmiş hatta "Keşke profesör olacağıma albay olsaymışım, daha fazla katkım olurdu" demiştir. Gülen'in 20'li yaşlardan itibaren yaşamındaki olağan dışı olaylar, belirli amaçlar için kendisinin yetiştirildiğin zorda kaldığında gizli eller tarafından yoluna devam edilmesinin sağlandığını göstermektedir."

"Gülen'in eski CIA üyesi Graham Fuller ile yakın irtibatı görüldü"

Gülen'in eski CIA üyesi Graham Fuller ile yakın irtibatı görülmüştür. Vaiz olarak tayin edilmesi dikkate şayandır. Vaizliğe müracaatından 1 ay sonra diplomasını almıştır.10 Temmuz 1959 tariginde göreve başlamış, kendisini bir gizli el himaye etmiş, 1966'da asalete tasdik olmuştur. Normal bir memurun 1 yıl adaylığı olur. 7 yıl aday memur olarak çalıştığı gözüküyor."

"Fethullah Gülen bir sahtekârdır"

"Fetullah Gülen bir sahtekardır. Sahtecilik suçları işlemiştir. Sahtecilik eylemlerinden dolayı hiçbir soruşturma geçirmemiştir. Yeşil pasaportu sahtecilikle almıştır. Bilgi ve belgeler bu sahtelikleri belgelemektedir. Raporda bir kısmını resim olarak eklerde göreceksiniz. FETÖ gizlilik, takiyyeye dayanmaktadır. O gece, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne silahların teslim edilmemesi, darbe girişimi saatlerinde kendi faaliyetlerindeki polis memurlarına darbe girişiminde bulunanlara direnilmemesi talimatları ile açıkça destek verdikleri tespit edilmiştir. Gece yarısından sonra ise durum değişiyor. Şüpheli Ersan Gönül'ün telefonunda ele geçirilen belgeleri. FETÖ/PDY darbe girişiminn başarısız olduğunun anlaşıldığı saatlerde "Önemli durum, durum kötü, tüm il ve ilçe imamlarına iletin, tüm hizmet mensupları darbeyi şiddetle kınayan açıklama yapsın. Meydanlara inip kendisini kamufle etsin, resim çektirip sosyal medyada yayınlasın. Hocaefendinin adı geçmesin açıklamalarda, Tayyip'e karşı olumsuz bir paylaşım yapmayın, bu grubu kapıyorum" diyerek kendilerini kamufle etme şeklindeki talimatın verildiğini görüyoruz."

"Paralel devlet"

"Zaman içinde paralel devlet yapılanmasından, silahlı terör örgütüne dönüşüm var. 21 Ekim 2015 tarihli MGK toplantısında paralel devletin terör örgütleri ile işbirliği içinde olduğu kayıtlara girmiştir. 26 Mayıs 2016 tarihine kadar, darbeden 2 ay önce, bütün MGK'da 'paralel devlet' kullanılmış ve mücadele talebi verilmiştir. Örgütün dış istihbarat servislerle ilişkisi kesin olarak kanıtlanmıştır. FETÖ'nün sözde lideri Gülen'in Amerika'dan ikamet alabilmesi için referans olan şahıslar arasında Graham Fuller'in bulunduğu öne sürülmesi, Fuller'in kitabında Gülen'e teşekkür etmesi örneklerden biridir. FETÖ'nün lider kadrosunda yer alan Mustafa Özcan'ın Gülen'in MİT'in ABD'de örgüte karşı araştırmalarına karşı FETÖ'yü uyarması."

Darbe girişiminin önceden haber alınamaması bir istihbarat zaafıdır ancak pilot subayın MİT'e giderek verdiği istihbarat darbenin öne çekilmesini ve başarısız olmasını sağlamıştır.

Kronolojiyi basın mensuparımız takip etti ama bizdeki kronolojinin başlıkları şöyle;

20:09 - Saat 14:45'te görevli bir binbaşının MİT'e gelerek istihbarat vermesi sonrası darbe teşebbüs saatini yeniden belirlemişlerdir..

20:23: Akıncı'da toplanan 33 özel kuvvetler görevlisi Genelkurmay Karargahı'na yola çıkmıştır.

20:25: Darbeci askerler ilgili yerlere bütün uçuşlarının serbest olduğunu duyurmuşlardır Akar'ın yasak olmasını bildirmesine rağmen

20:46: Mehmet Dişli özel aracı ile karargaha geri dönmüştür.

21:00: Dişli, Akar'ın makam odasına girerek 'Komutanım operasyon başlayarak' darbeyi tebliğ ettiği anlaşılmıştır. Akar, bir grup darbeci tarafından zorla alıkonmuş ve Levent Türkkan tarafından ölümle tehdit edilmiştir.

21:03: Partigöç ve bir grup darbeci subay Murat Aygün'ü telefonla arayıp harekete geçme emrini vermiştir.

21:16: Silahlı kuvvetler harekat merkezinin giriş çıkışı darbeciler tarafından kontrol altına alınmıştır.

21:26: Darbeciler tarafından oluşturulan Yurtta Sulh Whatsapp grubunda İstanbul içine giren trafik engellenecek talimatı verilmiştir.

21:28: Grupta bu saat itibari ile alınması gerekenlerin derhal alınması talimatı verilmiştir.

21:30: 80-85 darbeci tarafından Jandarma Genel Merkezi hareket merkezleri ele geçirilmiştir.

21:45: Başbakanlık müsteşarı alçak uçuşların araştırılması talimatını vermiştir.

22:00: Genelkurmay'da silah sesleri duyulmuş, halkın üzerinde ateş açılmıştır.

22:00: Köprüler geçişe kapatılmıştır.

22:23: Uğur Coşkun Sakarya'da darbe girişimini başlatmıştır.

22:25: Ümit Dündar'ın evine gelen bir grup asker evi aramıştır.

23:24: Sakarya Valiliği darbeciler tarafından işgal edilmiştir.

23:24: Gölbaşı'nda Özel Harekat Merkezi'nde patlama meydana gelmiştir.

16 Temmuz

00:05: Darbe bildirisi okutulmuştur.

00:57: Askeri kalkışmada bulunan saldırganlar, TÜRKSAT'ın Gölbaşı'ndaki tesislerine saldırıda bulunmuşlardır.

01:15: Cumhurbaşkanımız Marmaris'ten Dalaman'a hareket etmiştir.

01:43: Cumhurbaşkanımız İstanbul'a hareket etmiştir.

02:38: Ankara'da vatandaşlara ateş açılmıştır.

02:49: Meclis'e yeni bir bomba atılmış, milletvekilleri ve Meclis Başkanı Kahraman sığınağa inmiştir.

03:15: Genelkurmay'da yeniden çatışmalar başlamıştır.

03:20: Cumhurbaşkanının kaldığı otele SAS ve SAT komandoları indirme yapmıştır.

03:40: Cumhurbaşkanı Atatürk Havalimanı'na inmiş, bir askeri helikopter ve askeri uçuş yapan uçak tarafından sürekli taciz edilmiştir.

09:44: Darbe girişimi nedeniyle çıkan olaylarda o saat itibariyle 90 kişinin şehit olduğu açıklanmıştır.

Darbe girişiminden sonra uzaklaştırmalar, görevden almalar oldu. Hangi yıllarda silahlı kuvvetlere giriş yapmış olanlar datbe girişimine iştirak ettikleri için uzaklaştırılmışlar. Bunların dökümlerini çıkarttık.

Mustafa Önel beyin, 1981 girişli, 1985 çıkışlı harp okulunda 11 öğrencinin o tarihte FETÖ talebeleri olarak anılan bu örgütün ilk giriş yapan ekip olarak anıldığını ifade etmişti.

1985 yılında girişli, darbe günü tümgeneral 6, tuğgeneral 9 olmak üzere 15 kişinin darbeye karıştıkları ortaya çıkmıştır.

1993-94'te harp okuluna girenlerin daha fazla sayıda kalkışmaya iştirak ettiklerine dair önemli bilgiler var. 93 yılında 37, 95 yılında 29 kişi.

228 askeri personelden 225 tanesinin yurt dışı görev aldığı bize gelen resmi kayıtlarda belirtiliyor. Bu rakamlarla yıllara göre, ayrı ayrı olmak üzere raporumuzda görülecek.

Siyasi ayakla ilgili neden tespit yapmadı eleştirileri ile muhatap olduk. Gerçekten FETÖ ile ilgili tespitlerde sadece herhangi bir siyasi parti ile irtibatlı, ona yakın, diğerlerinden uzak bir tespitte bulunmadık. İktidardaki partilere yakın davranıp, devlet üst organlarına sızmak için siyaseti kullanma yoluna gittikleri anlaşılmaktadır.

Kendisi ilkokul mezunu bile olmadan vaizliğe atanan bir kişi olarak 1967 yılında bir partiye CHP'ye bir tahsilat, 5 bin lira bağışta bulunduğu görülüyor. Yanlış anlaşılmasın, bu örgütün amaçlarına hizmet edeceğini düşündüğü siyasi partilerle işbirliği yapabileceğini gösteren bir belgedir. 1938 doğum tarihi Atatürk'ün ölümünden sonra tarihi işaret ettiği şeklinde yorumlara sebebiyet vermiştir. Anne adını nüfus kayıtlarına aykırı olarak Rabin olarak ifade ettiğini görüyoruz.

MİT'ten gelen rapor

"MİT'ten gelen rapor... '15 Temmuz günü neler yaşandı?', 'Bu açıklanmadı?', 'MİT Müsteşarı bilgi vermedi' şeklinde eleştiriler olduğu için MİT raporunun o bölümüne işaret etmek istiyorum. MİT tarafından daha önce paylaşılan notlarda FETÖ'nün darbe girişiminde bulunabileceği bildirilmiş olmakla birlikte tarihi konusunda net bir istihbarata daha önceden ulaşılamamıştır. 15 Temmuz'da 14 sularında teşkilatımıza gelen 15:30 sularında görüşülen bir şahıs tarafından MİT Müsteşarına saldırı yönünde ham bilgiler verilmiştir. 16:40 sularında Genelkurmay Başkanı, Müsteşarı aramıştır, detaylı bilgi için Genelkurmay 2. Başkanı'na ilgili kişi gönderilmiştir. Kara Kuvvetleri Komutanı ivedi olarak gönderilmiştir. Kontroller sonuçlandırılana kadar hava araçlarının uçuşunun yasaklanması için talimat verilmiştir. Gelişmelerin bildirilmesi amacıyla cumhurbaşkanının koruma müdürü aranmış, müsait olmadığı bildirilmesi üzerine bir anormallik olup olmadığı sorulmuş, güvenlik tedbirlerinin yerinde olduğu ifade edilmiştir. Müsteşarın karargaha gelmesi ve Genelkurmay Başkanı tarafından uçuşların durdurulması üzerine darbe girişiminin başlama zamanının 20:30 civarına alındığı belirlenmiştir."

"Tepede Gülen, ona bağlı mütevelli heyeti ve özel kalem var. Özel kalem hususiler denen bir grup olduğu iddia ediliyor. Hususiler, Emniyet, yargı, MİT ve TSK'daki yapılanmasını düzenlediği ifade ediliyor. Mütevelli heyet ise bir legal ve illegal olarak finansı, medya ayağı, eğitim faaliyetleri üzeinde legal olarak yaptıkları, arkasındaki illegal çalışmalar da daha detaylı olarak ifade edilmiş."



