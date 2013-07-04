Darbe kabul edilemez, Mısır halkının yanındayız

Singapur'dan dönen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Mısır’daki askeri darbeyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Konuşmasında, Arap Baharı’nın başlangıcından itibaren Türkiye’nin politikasının evrensel ilkelere ve stratejik vizyona dayalı olduğunu kaydeden Davutoğlu, “Demokratik talepler hangi ülkeye ve hangi kesime ait olursa olsun, ülkemiz destek vermiştir ve destek vermeye devam edecektir” diye konuştu.

Bakan Davutoğlu, “Stratejik vizyonumuz, halk desteğine bağlı ve güçlü meşruiyet zemininin bölgemizde kalıcı bir barış istikrar ve refah dalgası oluşturacağı düşüncesi üzerine kuruludur. Bu temelde dost ve kardeş Mısır halkının 25 Ocak 2011’deki devrimine destek verdik. Mısır’ın Arap ve İslam dünyasındaki merkezi konumu herkesin malumudur. Mısır sadece bölgesel barışın değil küresel barışın da ana eksenlerinden biridir. 25 Ocak devrimiyle başlayan demokratik sürecin korunması ve ilerletilmesiyle ilgili herkesin çaba göstermesi gerekmektedir. Son günlerde yaşanan hadiseler hepimizi derinden üzdü. Yaşanan bazı çatışmalarda 30’dan fazla Mısırlı kardeşimiz hayatını kaybetmiş; yüzlercesi yaralanmıştır” ifadelerini kullandı.

Davutoğlu’nun Mısır’daki darbeyle ilgili yorumunun satırbaşları şöyle:

25 Ocak devrimine gölge düştü

“Muhalif grupların endişelerini dile getirmesi ve tepki göstermesi demokrasinin en temel öğelerinden biridir. Bu noktada demokratik bir seçimle iş başına gelen Muhammed Mursi’nin görevden alınması, demokrasinin kazanımları açısından son derece kaygı vericidir. Halkın iradesiyle görev başına gelen liderler ancak halkın iradesiyle görevden alınırlar. Seçimle başa gelmiş bir yönetimin askeri müdahale ile görevden alınması kabul edilemez. Bu müdahale 25 Ocak’ın tarihi devrimine gölge düşürmüştür.”

Siyasi yasak gelmesin

"Dünkü müdahaleden sonra Mursi ve Başbakan Kandil’in keyfi olarak tutuklanması kabul edilemez. Gözaltına alınanların bir an önce serbest bırakılması ulusal uzlaşı açısından çok önemlidir. Geçiş yönetiminin azami hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz. Türkiye, Mısır’da herhangi bir grubu değil Mısır halkını ve demokrasiyi desteklemektedir. Mısır’ın bu krizi yeni bir demokratikleşmeyle aşması ve toplumsal barışı muhafaza etmesini ümit etmekteyiz. Bizim tercihimiz Mısır halkının tercihi olmuştur. Halk neyi tercih ederse politikamızı yönlendiren o olacaktır. Bundan sonra asıl mesele özgür ve adil seçimlerin bir an evvel yapılıp yapılamayacağıdır. Desteğini sadece halktan alan seçilmiş otoritelerin yönetimi devralmasıdır. Seçimlere tüm siyasi aktörlerin hiçbir kısıtlama ve ayrımcılık olmadan katılması hayati önemdedir."