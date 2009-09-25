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Darbe iddiaları Genelkurmay'a sorulacak

25 Eylül 2009 03:00

İkinci ‘’Ergenekon’’ davasına bakan mahkeme, 2000-2009 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) darbeye teşebbüs amacıyla bir örgütlenme olup olmadığının Genelkurmay Başkanlığından sorulmasını kararlaştırdı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasında, mahkeme heyetine başkanlık yapan üye hakim Hasan Hüseyin Özese, verilen aranın ardından alınan kararları açıkladı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Tuncay Özkan’ın talebi doğrultusunda, Genelkurmay Başkanlığına yazı yazılmasını kararlaştırarak, 2000-2009 yılları arasında TSK içerisinde askeri darbeye teşebbüs amacıyla bir örgütlenme olup olmadığı konusunda inceleme, soruşturma yapılıp yapılmadığının tespiti ile, var ise her türlü istihbarat, bilgi, belge ve diğer evrakın onaylı suretlerinin gönderilmesinin istenmesini karara bağladı.

Mahkeme, yine Genelkurmay Başkanlığına yazı yazılarak, iddianamede belirtilen ‘’Sarıkız-Ay Işığı, Eldiven ve Yakamoz’’ adlı darbe senaryolarıyla ilgili mevcut olduğu takdirde her türlü bilgi ve belgenin gönderilmesinin istenmesini kararlaştırdı.

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