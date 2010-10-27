-''DARBE GÜNLÜKLERİ'' SORUŞTURMASINDA ''YETKİSİZLİK'' KARARI İSTANBUL (A.A) - 27.10.2010 - Özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekilliği, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman ve eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral İbrahim Fırtına hakkında, ''darbe günlükleri'' iddiasıyla yürütülen soruşturmada, ''Ergenekon'' soruşturmasıyla irtibatlı olmadığı gerekçesiyle ''yetkisizlik'' kararı verdi. Başsavcıvekilliği, dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Alınan bilgiye göre, özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığıvekilliğince, emekli komutanlar Aytaç Yalman, İbrahim Fırtına ve Özden Örnek hakkında ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında yürütülen ''darbe günlükleri'' iddiasına ilişkin soruşturma tamamlandı. Özel yetkili cumhuriyet savcılarından Mehmet Ergül, ''Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek'' ve ''5607 Sayılı Kanuna muhalefet etmek'' suçlarını işledikleri iddia edilen eski kuvvet komutanları Fırtına, Yalman ve Örnek'in suç tarihlerinin 2002 ile 2004 yılları arasında olduğunu belirterek, soruşturmada ''Ergenekon'' örgütü ile bir bağlantı kurulamadığını kaydetti. Savcı Ergül, ''Ergenekon'' soruşturmasından ayırdığı dosyada ''yetkisizlik'' kararı vererek, dosyayı suça isnat edilen konuların Ankara'da meydana gelmiş olması nedeniyle Ankara Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesini kararlaştırdı. Soruşturma kapsamında eski kuvvet komutanları Örnek, Yalman ve Fırtına 5 Aralık 2009'da İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Turan Çolakkadı ve soruşturmayı başlatan ''Ergenekon'' savcıları tarafından sorgulanmıştı. ''Ergenekon'' soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcılarından Zekeriya Öz tarafından yürütülen soruşturma dosyası, ''Balyoz planı'' iddialarına ilişkin soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılarından Mehmet Ergül'e verilmişti.