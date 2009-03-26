'Darbe günlüklerini Özden Örnek’in yazdığı sabit'

Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek'in reddettiği darbe günlükleri konusunda 2. Ergenekon iddianamesinde kesin bir hükme yer verildi.



Tempo24



Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek'in reddettiği darbe günlükleri konusunda 2. Ergenekon iddianamesinde kesin bir hükme yer verildi. Örnek'e ait olduğu, bu yoldaki talebe rağmen yargı kararıyla ispatlanamayan darbe günlükleri konusunda “… dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek tarafından tutulduğu sabit olan günlükler” ifadesi kullanıldı. Ancak savcı, iddianamede darbe günlüklerinin içeriğine yer vermedi.



İkinci iddianamenin “Örgütün işlediği suçlar” başlıklı üçüncü bölümünde Örnek’e atıfta bulunularak şu ifadelere yer verildi:



“Ergenekon terör örgütüne yönelik yapılan soruşturma çerçevesinde örgüt üyesi olma şüphesi ile gözaltına alınan Mehmet Şener Eruygur, Ahmet Hurşit Tolon, Hasan Atilla Uğur ve Mustafa Balbay’dan ele geçirilen dijital verilerde, 2003-2004 yıllarında gerçekleştirilmesi planlanan darbe planları çerçevesinde yapılan çalışmalar, Cumhuriyet Çalışma Grubu sunumları ve dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek tarafından tutulduğu sabit olan günlükler ve Mustafa Balbay tarafından tutulduğu sabit olan günlükler olduğu tespit edilmiştir”.



Nokta’ya ispat hakkı verilmemişti



Nokta dergisi 4 Nisan 2007 tarihinde yayımlanan sayısında, 2004 yılında Ayışığı ve Sarıkız adlı iki darbe planının yapıldığını duyurdu. Habere dayanak olarak emekli Oramiral Özden Örnek'e ait olduğu iddia edilen günlükler, belgeleriyle gösterildi.



Bu haberin ardından Örnek, günlüklerin kendisine ait olmadığını söyleyerek o sırada Nokta Dergisi Genel Yayın Yönetmeni olan Alper Görmüş aleyhinde iftira ve hakaret davası açtı.



Bu dava sırasında Alper Görmüş’ün avukatları, müvekkillerine, darbe günlüklerinin Özden Örnek’e ait olduğunu göstermesi için ispat hakkı tanınmasını istedi. Savcı Süleyman Aydın bu talebi onayladı.



Ancak Hakim Rüveyda Kaner, ispat talebini reddederek kararını açıkladı. Kaner, açıklamasında "Bu davanın konusu darbe gibi spekülatif konular değil, iftira ve hakaret olup olmadığıdır. CD'nin delil olamayacağını ben de biliyorum. Günlükleri el yazısı sanıp istemiştim. Suç unsuru oluşmadığından beraate karar verdim" dedi. Bu karar sonrası darbe günlüklerinin kime ait olduğu araştırılamadı.



Genelkurmay’dan da olumlu yanıt gelmedi



Bu arada Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı, Görmüş hakkında soruşturma yaparken Örnek’e isnat edilen darbe girişimi iddiasını, araştırılması istemiyle Genelkurmay Askeri Savcılığı’na da gönderdi. Alper Görmüş’ün avukatı Ümit Kardaş, bu dosyanın akıbetini sormak üzere Genelkurmay’a başvurduğunu ve “Bu konuyla ilgili tutarlı bilgi belge bulunmadığından hiçbir şey yapılmamıştır” yanıtını aldığını açıkladı.



