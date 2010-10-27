'Darbe günlükleri'nde Ergenekon bağlantısı yok

T24 - İstanbul Başsavcılığı, Eski Kuvvet Komutanları hakkında yürütülen ‘darbe günlükleri’ soruşturmasında yetkisizlik verdi. Yetkisizlik kararında ‘Ergenekon örgütü ile bağlantı kurulamadığı’ belirtildi. Dosya Ankara’ya gönderildi.



Eski Kuvvet Komutanlarının darbe günlüklerine ilişkin soruşturma dosyası yetkisizlik kararıyla Ankara özel yetkili Cumhuriyet Savcılığı'na gönderildi. SHürriyet'in haberine göre, Savcı Mehmet Ergül tarafından verilen kararda, Ergenekon örgütü ile bağlantı kurulamadığı belirtildi.





5 Aralık 2009'da ifadeleri alındı



Eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral İbrahim Fırtına ile eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek hakkında Ergenekon kapsamında "Darbe Günlükleri"ne ilişkin soruşturma yaklaşık bir senedir özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca yürütülüyordu. "Ayışığı", "Sarıkız", "Yakamoz" ve "Eldiven" darbe planıyla ilgili olarak eski kuvvet komutanlarının 5 Aralık 2009'da Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde ifadesi alındı. Komutanların ifadesi İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Turan Çolakkadı ve soruşturmayı başlatan Ergenekon savcıları tarafından alındı.





Öz'den alındı Ergül'e verildi



Ergenekon savcısı Zekeriya Öz tarafından yürütülen soruşturma dosyası yaklaşık 4 ay önce Balyoz soruşturmasını yürüten savcı Mehmet Ergül'e verilmişti. Ergül dosyayı inceledi ve yetkisizlik kararı verdi.





Ergenekon ile bağlantı kurulamadı



26 Ekim'de verilen kararda Fırtına, Yalman ve Örnek'in "Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet etmekle suçlandıkları hatırlatıldı. Suç tarihinin "2002 -2004" olarak belirtildiği kararda, Ergenekon örgütü ile bağlantı kurulamadığı kaydedildi.





Ankara'ya gönderildi



Dosyanın bu nedenle ayrıldığını belirten Savcı Mehmet Ergül, suça isnat edilen konuların Ankara'da meydana gelmiş olması nedeniyle dosyayı Ankara özel yetkili Cumhuriyet Savcılığı'na gönderdi.





