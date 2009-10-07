Darbe günlükleri Nokta'dan önce Balbay'da mıydı?

T24- Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Emekli Oramiral Özden Örnek'e atfedilen “Darbe günlükleri”nin önemli bir kısmı Nokta dergisinde yayımlanmadan aylar önce Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay'ın eline geçti mi? İki yıldır Türkiye gündemini meşgul eden Örnek'in günlükleri hangi tarihte Mustafa Balbay'ın bilgisayarına kaydedilmiş görünüyor?





İkinci Ergenekon iddianemesinin 204 ve 208 numaralı ek delil klasörleri ile bu klasörlerde yer alan değerlendirme raporu, bu soruların karşılığı olabilecek kayıtlar içeriyor. Söz konusu klasörlerde yer alan “içeriğe ve bu içeriğin oluşturulma tarihine” geçmeden önce bir hatırlatma parantezi açmakta fayda var:





Nokta dergisinin 29 Mart 2007’de yayımlanan 22. sayısının kapağı, bir çift asker postalı fotoğrafı ve “2004’te iki darbe atlatmışız” başlığı ile çıktı. Nokta'da eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek’e atfedilerek yayımlanan günlükler o günden beri Türkiye gündeminden düşmedi. Habere göre, günlüklerde dönemin dört kuvvet komutanının Genelkurmay Başkanı’nı etkisizleştirerek AKP iktidarını bertaraf etme planları anlatılıyordu. Özden Örnek, iddiaları yalanladı.





Nokta Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Alper Görmüş, “darbe günlükleri”ni yayımlarken okura bir de not düşmüştü: “Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Özden Örnek'in önce internette, ardından gazetelerde birkaç sayfası yayımlanan günlüklerinin tümü Nokta'nın arşivinde artık.”





“Darbe günlükleri”nin bazı bölümleri Görmüş'ün işaret ettiği gibi Nokta dergisinde yayımlanmadan önce “denizcilersitesi” adını taşıyan bir web sayfasında yayımlanmaya başladı. Aynı habere ilişkin Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Şamil Tayyar'ın yazısı, günlükler Nokta'da yayımlanmadan 16 gün önce, 13 Mart 2007 tarihinde gazeteye manşet olmuştu.





Aslında, Örnek'in günlüklerinden bağımsız olarak “Sarıkız” adı altında bir darbe planından ilk söz eden gazeteci, Hasan Cemal olmuştu. Cemal'in 23 Mayıs 2006'da Milliyet'te yayımlanan yazısı “Sarıkız Operasyonu, derin komplo!” başlığını taşıyordu.





Ve bir başka hatırlatma: “Darbe günlükleri”nin Nokta dergisinde yayımlanmasından iki yıl sonra, Mart 2009'da İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Ergenekon soruşturmasına ilişkin 56 sanık hakkında hazırlanan ikinci iddianameyi kabul etti. Sarıkız, Ayışığı, Yakamoz ve Eldiven adlı darbe planlarının da anlatıldığı iddianamede emekli Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Özden Örnek’e atfedilen günlükler, darbe çalışmalarının parçası olarak gösterildi. İddianamede “Bu günlüklerin Özden Örnek’e ait olduğu sabit” ifadesi yer aldı.





Balbay'ın bilgisayarındaki kayıt, Nokta yayınından 8 ay önce





Özden Örnek’in günlüklerinin kapsamlı olarak Türkiye gündemine girme tarihi (29 Mart 2007 / Nokta dergisi) ile Ergenekon davasına “resmi” olarak dahil olması (Mart 2009/ İkinci iddianamenin kabul edilmesi) arasında tam iki yıl var.

Ergenekon iddianameleri üzerindeki çalışmaları sırasında T24, darbe günlükleri konusunda bu süreçten daha önceye uzanan bir tarih daha tespit etti.





Bu tarih, Ergenekon davasının tutuklu sanıkları arasında yer alan Mustafa Balbay’ın dizüstü bilgisayarına ilişkin olarak soruşturma makamlarınca tutulan kayıtlarda dikkat çekiyor.





İkinci Ergenekon iddianamesinin 204 numaralı ek delil klasörünün 336’ıncı sayfasında yer alan ve soruşturma makamlarınca yazılan “değerlendirme” raporuna göre, darbe günlüklerine “giriş tarihi”, 15 Temmuz 2006, kayıt saati 13:20. Bu kayıtlara göre, günlükler Nokta'da yayımlanmadan sekiz ay önce Balbay'ın bilgisayarına girmiş.

Soruşturma makamlarınca yazılan 204 numaralı ek delil klasöründeki “değerlendirme” şöyle:





“Mustafa Balbay isimli şahsa ait, CASPER marka dizüstü bilgisayar içerisinden çıkan WESTERN DIGITAL marka, seri numarası WMAM9EF31256 olan bilgisayar hard diski üzerinde yapılan incelemede 'deniz.doc' isimli MSword dosyası tespit edilmiştir. ‘deniz.doc’ isimli dosyanın adı ve özellikleri aşağıya çıkartılmıştır.”













Balbay'dan çıkanlar Eruygur'un 'Özden günlük' klasöründen seçilmiş





Değerlendirme raporunda belirtilen bir başka unsur da şu: “Deniz.doc isimli MSword dosyası incelendiğinde soruşturma kapsamında gözaltına alınan “Mehmet Şener Eruygur isimli şahıstan elde edilen ADD Genel Başkan Odası 7 Nolu CD içerisindeki ÖZDENİN BİLGİSAYARI/özden günlük / isimli klasör içerisinde bulunan MSword belgeleri ile benzer içeriklere sahip olduğu görülmüştür.”





Raporda öne çıkan diğer ayrıntı, Mustafa Balbay'ın bilgisayarından çıkan 'deniz.doc' isimli dosyanın Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Şener Eruygur'un odasında ele geçirilen 7 Nolu CD'nin içerisindeki “Özden günlük” isimli klasörden seçilerek oluşturulması.

204 numaralı klasördeki “Mustafa Balbay ve Şener Eruygur’dan elde edilen günlüklerin karşılaştırılması ve değerlendirilmesi” başlıklı bölümde şu ifadeler yer alıyor:





“Mustafa Ali Balbay’dan ele geçirilen ‘deniz.doc’ isimli belgenin Mehmet Şener Eruygur isimli şahıstan elde edilen ADD Genel Başkan Odası 7 Nolu CD içerisindeki ÖZDENİN BİLGİSAYARI / özden günlük / isimli klasör içerisinde bulunan MSword belgeleri içerisinden seçilerek alındığı ve üzerinde yazarın anlamasını kolaylaştıracak şablon değişiklikleri ve yer yer kısa değerlendirmeler yapıldığı görülmüştür.”





Soruşturma makamlarının kayıtları üzerinde Mustafa Balbay’ın Temmuz 2006'da ulaştığı bilgisi yer alan darbe günlükleri neleri kapsıyor?

İkinci Ergenekon iddianamesinin 204 ve 208 numaralı klasörlerinde bulunan darbe günlükleri 1998 yılının Kasım ayı ile 2005 yılının Nisan ayına dek uzanan süreçte tutulmuş notları içeriyor. 2003 ve 2004 yıllarında dönemin Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Şener Eruygur'un ön plana çıktığı darbe planlarının hazırlanmasından darbe girişiminin dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök cephesi tarafından etkisizleştirilmesine kadar uzanan önemli gelişmeler 'deniz.doc' isimli belgede geniş bir şekilde yer buluyor.





Mustafa Balbay'ın dizüstü bilgisayarından çıktığı belirtilerek Ergenekon iddianamesinin eklerine kaydedilen darbe günlüklerinin tamamına ve bu günlüklerin Şener Eruygur'dan elde edilen günlükler ile karşılaştırılıp değerlendirildiği rapora aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.





2. ERGENEKON İDDİANAMESİNİN 204 NOLU EKLERİ KLASÖRÜ



2. ERGENEKON İDDİANAMESİNİN 208 NOLU EKLERİ KLASÖRÜ