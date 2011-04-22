-''DARBE GÜNLÜKLERİ'' DOSYASI İSTANBUL'A ANKARA (A.A) - 22.04.2011 - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ''Darbe Günlükleri''ne ilişkin, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral İbrahim Fırtına ve eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman hakkında yürüttüğü soruşturmada ''yetkisizlik'' kararı verdi. Başsavcılık, soruşturma dosyasını, ''Ergenekon'' ve ''Balyoz Planı'' iddialarına ilişkin soruşturmalarla ''fiili irtibat'' bulunduğu gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Terör ve organize suçlara ilişkin soruşturmalara bakmakla görevli Başsavcıvekili Hüseyin Görüşen, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ''yetkisizlik'' kararı vererek, Ankara'ya gönderdiği ''Darbe Günlüklerine'' ilişkin soruşturma dosyasıyla ilgili incelemesini tamamladı. Başsavcıvekili Görüşen, eski kuvvet komutanları Örnek, Fırtına ve Yalman hakkındaki soruşturma dosyasında, ''yetkisizlik'' kararı vererek, dosyayı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi. Görüşen'in, ''Darbe günlüklerine'' ilişkin soruşturma ile ''Ergenekon'' ve ''Balyoz Planı'' iddialarına ilişkin soruşturmalar arasında ''fiili irtibat'' bulunduğu gerekçesiyle, dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdiği öğrenildi.