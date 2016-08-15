Darbe girişiminin üzerinden bir ay geçti; kaç kişi tutuklandı, hangi kurumlar kapatıldı?

TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin üzerinden bir ay geçti. Binlerce memur, darbe girişiminin planlayıcısı olduğu öne sürülen Fethullah Gülen Cemaati’ne mensup olduğu iddiasıyla görevden uzaklaştırıldı. Tv kanalları, haber siteleri, kurumlar kapatılırken çok sayıda gözaltı ve tutuklama gerçekleştirildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Türkiye’de yaşanan bir aylık 15 Temmuz bilançosu şöyle:

Başbakan Binali Yıldırım, TSK’daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin ardından Gülen cemaatine yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında 76 bin 597 kişinin açığa alındığını, 4 bin 897 kişinin de memuriyetten çıkarıldığını açıkladı. Gazetelerin genel yayın yönetmenlerini kabul eden Yıldırım’ın açıklamalarının ilgili bölümü şöyle:

“Açığa alınan 76 bin 597 kişi. Memuriyetten çıkartılan 4 bin 897 kişi. Bunların 3 binden fazlası asker, bir kısmı hâkim, bir kısmı da sivil memur. Hem açığa alınanlar hem de memuriyetten çıkartılanların toplamı 81 bin 494 kişi.”

18 bin 756 gözaltı

İçişleri Bakanlığı verilerine göre 18 bin 756 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 10 bin 192 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında 853’ü rütbeli, 898’i rütbesiz toplam bin 751 polis, 157’si general, 2 bin 71’i subay, bin 100’ü Jandarma, 18’i Sahil Güvenlik personeli toplam 6 bin 153 asker, 2 bin 131 hâkim ve savcı, 64 mülki idare amiri ve 93 sivil bulunuyor. 4 bin 314 vatandaşın ise gözaltında işlemleri devam ediyor. Toplam 59 bin 467 kamu personeli ise açığa alındı. Verilere göre toplam 55 bin 978 pasaport iptal edildi.

Akademisyenlere operasyon

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), “FETÖ” soruşturması kapsamında 5 bin 342 personelin görevlerinden uzaklaştırıldığını duyurdu. Devlet ve vakıf üniversitelerinde 5 bin 247 akademik personele yönelik işlem başlatıldığı belirtilerek, bunlardan 4 bin 225’i hakkında ‘görevden uzaklaştırma’ kararı alındığı belirtildi. Hakkında işlem başlatılan idari personel sayısı bin 545 olarak açıklanırken, görevden uzaklaştırılan idari personel sayısının bin 117 olduğu ifade edildi. Toplamda 6 bin 792 akademik ve idari personel hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ da 1 ay sonuda Sağlık Bakanlığı’ndan 6 bin civarında personelin işine son verildiğini söyledi.

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), 648 hâkim ve savcının görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. HSYK 2. Dairesi ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında 648 hakim ve savcıyı daha görevden uzaklaştırdı. Böylelikle görevden uzaklaştırılan hakim ve savcı sayısı 3670’e ulaştı.

3 bin 185 asker ihraç edildi

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından 3 bin 185 askerin Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ihraç edildiğini söyledi. Kara, Deniz ve Hava kuvvetlerindeki toplam 325 generalin 149’u TSK’den ihraç edildi. Işık, darbe girişiminin ardından 9’u general olmak üzere firar eden asker sayısının 162 olduğunu söyledi.

23 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürülüğe giren OHAL Kararnamesi ile çıkan KHK’ye göre, yurt genelide; Fethullah Gülen Cemaati’ne ait olduğu iddia edilen 35 sağlık kuruluşu, 104 vakıf, 109 öğrenci yurdu, bin 934 özel okul,1125 dernek, 15 üniversite ve 19 sendikanın kapatıldığı bildirildi.

131 yayın organı kapatıldı

OHAL’in ikinci kararnamesi ile üç haber ajansı, 16 televizyon, 23 radyo, 45 gazete, 15 dergi, 29 yayınevi kapatıldı. Gözaltına alınan 89 gazeteciden 37’si tutuklandı.

1401 dernek, okul ve vakıf kapatıldı

Darbe girişiminin sorumlusu olarak işaret edilen Fethullah Gülen cemaatiyle ilgili görülen 35 sağlık kuruluşu, 934 okul, 109 öğrenci yurdu, 104 vakıf, 1125 dernek, 15 üniversite ve 19 sendikanın kapatıldığı duyuruldu.