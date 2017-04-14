Darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü iddianamesi kabul edildi

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 481 kişi hakkında hazırlanan iddianame, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Davanın görülmesine 1 Ağustos 2017'de başlanacak.

İddianamede, darbe girişiminin 1 numaralı sanığı Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen gösterilirken, 2 numaralı sanık da 'FETÖ'nün Hava Kuvvetleri İmamı' olduğu iddia edilen Adil Öksüz oldu.15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü’ndeki bir başka isim Kemal Batmazda iddianamede 3 numaralı sanık olarak yer alıyor. Darbe girişimi sonrası tutuklanan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk ise "askeri kanadın bir numarası" olarak iddianameye girdi.

İddianamede, sanıkların 303 kez müebbet hapisle cezalandırılmaları istenirken, Akıncı Üssü’nün darbe girişiminin komuta merkezi olduğu ifade ediliyor.

"Darbe planı 1 Kasım seçimi sonrası yapıldı"

Darbe planının 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan genel seçim sonuçlarının kesinleşmesinin hemen sonrasında yapıldığının öne sürüldüğü iddianamede, "FETÖ/PDY terör örgütü kurucusu ve yöneticileri tarafından darbeye teşebbüs faaliyetini organize edecek kişilerin belirlendiği, bu kapsamda; sivil yönetici şüpheliler bölümünde detayları anlatılan Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç ve Harun Biniş'in darbeye hazırlık faaliyetlerini Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sızmış örgüt elemanlarıyla irtibat kurmak suretiyle yürütmekle görevlendirildikleri anlaşılmıştır" deniyor.

İddianame, darbe girişimine ilişkin Akıncı Üssü’ndeki eylemlere yönelik iddianamenin, TBMM’nin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi yakınındaki köprülü kavşak ve otoparkın, Özel Harekat Daire Başkanlığının, TÜRKSAT’ın ve Ankara Emniyet Müdürlüğünün bombalanması olayları ile Akıncı Üssü ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı’ndaki darbeye teşebbüs eyleminin yönetilmesinini de kapsıyor.

İddianamede, Kayseri, Diyarbakır, Adana İncirlik’ten kalkan uçaklar ile İstanbul SAT Komutanlığından gelen darbecilerin Akıncı Üssü’ndeki eylemlere katılması ve Konya MAK timinin İstanbul’daki darbe karşıtı komutanları Akıncı Üssü’ne kaçırması olayları da yer alıyor.

Akıncı Üssü’ndeki eylemlere ilişkin iddianame ayrıca, Genelkurmay, Hava, Kara, Deniz Kuvvetleri komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı, İnsani Yardım Tugayı, Özel Kuvvetler Komutanlığı, MEBS Komutanlığı ve diğer askeri birliklerden, darbenin yönetim merkezi Akıncı Üssüne gelerek darbeye teşebbüs eylemlerine iştirak edilmesini kapsıyor.