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Darbe girişiminin komuta merkezi 'Akıncı Üssü' davası başlıyor

Sincan Cezaevi kampüsündeki salonda görülecek duruşmalara 29 Ağustos'a kadar devam edilecek

01 Ağustos 2017 04:00

Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki 'FETÖ' mensubu askerlerin, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Hava Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 486 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce bugün başlanacak.

Darbe girişiminin 1 numaralı sanığı Fetullah Gülen, darbe girişiminin kilit isimleri eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk, "sivil imam"lar oldukları belirtilen Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Harun Biniş, Nurettin Oruç ve Hakan Çiçek ile uçaklarıyla çeşitli noktaları bombalayan pilotların da aralarında bulunduğu sanıkların yargılanacağı davada, duruşmalar 29 Ağustos'a kadar Sincan Cezaevi'ndeki duruşma salonunda devam edecek.

Darbe girişiminin yönetildiği ve darbenin kilit isimlerinin yer aldığı Akıncı Üssü'ndeki olaylara ilişkin davanın bir numaralı sanığı Gülen, iki numaralı sanığı Öksüz, üç numaralı sanığı ise Batmaz olarak gösteriliyor.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Selfet Giray'ın başkanlığında yapılacak yargılama, bugün başlayacak. Sincan Cezaevi kampüsündeki salonda görülecek duruşmalara 29 Ağustos'a kadar devam edilecek.

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